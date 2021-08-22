Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e İltifat

Kanal D ekranlarında yeni bölümleri ile izleyici kitlesi ile buluşmaya devam eden Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesi yoluna devam ediyor. Son olarak 9. yeni bölümü ile ekranlara verilen başarılı proje, 24 Ağustos Salı gününde 10. yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturacak. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz çifti dizide sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerinde toplarken yeni bölümde de kendilerine hayran bırakacak.

En iyi dizi çiftleri arasına katılan ve bunun yanı sıra birbirlerine çok yakıştırılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, son olarak Onedio'nun YouTube kanalında sevenlerinden gelen sorulara yanıt verdi. Çift program sırasında uyumları ile dikkat çekerken tıpkı dizi setinde eğleniyormuş gibi kendilerine gelen soruları cevapladı.

Baht Oyunu dizisinin çekimleri sırasında da çok iyi anlaştıkları bilinen ikili, kamera arkası görüntülerinden de anlaşıldığı gibi set sırasında gülmeden durmakta zorlanıyor. Başarılı projede Bora karakterine hayat veren genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, dizinin başarısı hakkında da açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı. Ada karakterine hayat veren Cemre Baysel'in zaman zaman doğaçlama sahneler gerçekleştirdiğini ve senaryonun dışına çıktığını ifade eden Şaşmaz, set itirafında bulundu.

Ada'nın her sahnesini değişik olduğunu ifade eden Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel'in katkıları ile her sahnenin doğaçlama sahneye dönüştüğünü ifade etti. Rol arkadaşının sergilediği oyunculuk performansına gülmemenin elde olmadığını ifade eden ünlü oyuncui kendisinin de bu duruma alıştığını söyleyerek Cemre Baysel’e iltifat etti.

Bora karakterini canlandıran başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, partneri Cemre Baysel'in doğaçlama performansına alıştığını söylerken ona bağışıklık kazandığını açıklamayı da ihmal etmedi. Cemre Baysel'in sergilediği doğaçlama sahnelerinin Baht Oyunu dizisinin başarısına büyük katkı sağladığını ifade eden yakışıklı oyuncu, sette çok güldüklerini de anlattı. Cemre Baysel ise çekim sırasında söylediği şeyin bazen o anda aklına geldiğini ve kendisinin güldüğünü ancak Aytaç Şaşmaz'ın gülmediğini belirtti.