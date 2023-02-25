Rabia Soytürk ile Nurgül Yeşilçay İlişkisi Gerçek Hayata Benziyor!

Pazartesi gününde Kanal D ekranında 1. bölümünü yayınlayacak olan Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesinin iddialı bir yapım olacağı tahmin ediliyor. Dizide Rabia Soytürk ile Nurgül Yeşilçay ikilisi başrolde performans sergiliyor ve oyuncular beğeni topluyor. İkili dizi projesinde Alanur ve Aslı karakterlerine hayat vererek seyirci karşısına çıkacak ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyecek. Dizi projesinde Nurgül Yeşilçay ve Rabia Soytürk ikilisi anne kız olarak rol alacak ve izleyici ile buluşacak.

Veda Mektubu dizisinde Nurgül Yeşilçay ile Rabia Soytürk'ün yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım gibi çok başarılı oyuncular da başrolde yer alıyor. Etkileyici bir dram hikayesi olarak izleyici karşısına çıkmak adına heyecanını sürdüren dizi merak içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra dizide anne kız arasında yaşanacak olan çatışmalar da gerçek hayatı yansıtacak. Ekran başında yer alan pek çok izleyici anne ile kız arasında meydana gelecek olan çatışmalarda hayatlarından bazı izler bulabilir.

Anneler ve kızları arasında yaşanan çatışmalar günümüz dünyasında normal bir durum olarak görülüyor ve pek çok kişi bu durumu tecrübe ediyor. Pek çok ebeveyn çocukları ile benzer çatışmalar yaşıyor ve bu durum dizi dünyasında da yansıyor. 1. bölümünü ekranlara taşımak için hazırlıklarını sürdürmekte olan Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesi de gerçek hayatta yaşanan bu tartışmaların bir benzerini ekranlarda sergileyecek. Oldukça iddialı bir şekilde izleyici ile buluşacak olan dizi projesi henüz yayın hayatına başlamadan dikkatleri üzerine çekti.

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay daha önce de farklı bir projede beraber rol aldığı Rabia Soytürk ile Veda Mektubu dizisinde tekrar birlikte rol alacak. Genç yıldız Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay'ın kızı olarak izleyici karşısına çıkacak ve performans sergileyecek. Rabia Soytürk Aslı karakteri olarak izleyici ile buluşacak ve Nurgül Yeşilçay da Alanur karakterine hayat verecek. Anne kız hikayesi dizi projesinde çok konuşulacak ve iki oyuncunun sergilediği performans gündemde yer alacak.

Bir anne kıza hayat veren ikili karakterleri sebebiyle Veda Mektubu isimli dizi projesinde sık sık çatışmalar yaşasa da birbirlerine çok düşkün olacak. Bunun yanı sıra setten paylaşılan fotoğraflar da sosyal medyaya yansıdı ve ikilinin aralarında çok iyi bir uyum yakaladıkları görüldü. Rabia Soytürk usta oyuncu Nurgül Yeşilçay ile beraber kamera karşısına geçtiği zaman çok heyecanlı olduğunu belirtti.

27 Şubat Pazartesi gününde Kanal D ekranlarında 1. bölümü yayınlanacak olan Veda Mektubu dizisi kalplere dokunan bir hikayeyi ekranlara taşıyacak ve zengin oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek. Deniz Çelebi Dikilitaş projenin yönetmenliğini üstlenecek ve projenin senaryosu da Deniz Akçay tarafından kaleme alınacak.

Genç oyuncu Rabia Soytürk de Veda Mektubu dizisinde Nurgül Yeşilçay ile başrolde yer alarak kariyer hayatında önemli bir fırsat elde etti. Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunu olan Rabia Soytürk 11 Mart 1996 tarihinde doğmuştur ve 26 yaşındadır.