TC Kimlik Son Rakamlarına Bakan Ödeme Alıyor: 0-2-4-6-8 Olanlara 100.000 TL Ödeme Verilecek!

Yaşadığımız ekonomik sıkıntı süreci ile de birlikte insanların paraya olan ihtiyacı hızla artmaya başladı. Özellikle iş yerini kapatmak zorunda kalan veya iş yeri kapanan kişilerin paraya ihtiyacı arttı. Akbank’da uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi sunuyor. 100.000 TL’ye kadar kişiye özel faiz oranları ile kredi imkânı tanıyor. Bunun yanında 36 aya varan vade seçenekleri ile de taksit tutarlarını düşürme fırsatı veriyor.

Kolay Başvurma İmkânı

Akbank üzerinden kredi almak istediğinizde Akbank’ın müşterisi olmanız durumunda mobil şube veya bireysel internet şubesi üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanında telefon şubesinden veya fiziki şubeden de başvuru seçeneği sunuyor. Müşteri değilseniz de hemen Akbank’lı olarak kredi limitinizi öğrenebilir ve size özel sunulan imkanlar, uygun faiz oranları ve uzun vade süreleri ile ihtiyaç kredinize ulaşabilirsiniz.

100.000 TL ve 36 Ay Vade İmkânı

Akbank ihtiyaç kredisi çekeceklere 100.000 TL’ye kadar seçenek sunuyor. Bunun yanında 36 aya varan vade seçenekleri de sunuyor. Size özel faiz tutarları ile Akbank’dan kolaylıkla kredinizi çekebiliyorsunuz. Bu imkanların yanında ödemelerinize 3 ay sonra başlama fırsatı da ekstra avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vade seçenekleri ve 3 ay sonra ödemeye başlama fırsatı ile kredi çekmek için hemen Akbank şubelerine gidebilir, internet üzerinden başvuru yapabilir veya telefon aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuru Şartları:

Tabii ki her krediye olduğu gibi bu krediye de başvuru yapmak için bazı şartlar aranıyor. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak geliyor. Bunun yanında bankalar kredi onayı vermeden önce geçmişte kredi çektiyseniz bunu zamanında ödeyip ödemediğiniz, bankanın müşterisi iseniz kredi kartınızın kullanım şekli, kredi notunuz ve daha birçok noktaya dikkat ediyorlar.

Herkese onay maalesef verilmiyor. 100.000 TL’ye kadar olan kısım için internetten veya telefondan başvuru yapılabiliyorsunuz. Hiçbir evrak veya imza ile uğraşmadan kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorsunuz. 100.000 TL’den daha yüksek meblağlar için Akbank şubelerini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Yine bankadan kredi çekmek için kefil zorunluluğu olmasa da bazı durumlarda sizden kefil şartı veya benzer şartlar isteyebilirler.