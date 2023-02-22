Rabia Soytürk Duy Beni Dizisinden Sonra Veda Mektubu ile Gündemde Yer Aldı

Trabzon'da 1996 senesinde dünyaya gelen genç oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni isimli gençlik projesi ile geniş bir kitle hitap etmeye başlamıştı. Kısa süre içerisinde ekranların aranılan yüzü haline gelen başarılı oyuncu Rabia Soytürk son yıllarda dizi dünyasında ismi en çok konuşulan oyuncular arasında yer buldu. Ünlü isim 2018 senesinde Şahsiyet dizisi ile kariyer hayatına başlamıştı. Bu dizide Süveyda isimli karakteri hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk daha sonra Gülperi dizisinde rol aldı ve Selen karakterine hayat vererek adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk Gülperi isimli televizyon dizisi projesinde usta oyuncu Nurgül Yeşilçay ile beraber kamera karşısına geçmiş ve çok önemli bir deneyim yaşamıştı. Bu dizide henüz çok genç olan ünlü isim o günlerden bu döneme kadar kendisine oldukça geliştirdi. Aradan geçen yıllar sonrasında Nurgül Yeşilçay ile tekrardan kamera karşısına geçecek olan genç Rabia Soytürk bu defa Veda Mektubu isimli dizi projesine rol alarak performans sergileyecek ve hayranları ile buluşacak. Yeniden Nurgül Yeşilçay ile aynı sette buluşmanın heyecanını yaşayan genç oyuncu Rabia Soytürk bu gelişme ile magazin dünyasının dikkatini çekti.

Benim Adım Melek isim dizi projesi ise Rabia Soytürk'ü öne çıkartan asıl proje olmuştu. Nehir Erdoğan ile Kutsi'nin başrolde yer aldığı Benim adım Melek isimli dizi projesinde Rabia Soytürk Defne karakteri ile izleyici ile buluşuyordu. Kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu bu dizide çok başarılı olmuş ve ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne sermişti.

Oyuncu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile de tarihi bir projede rol alma fırsatı elde etmiş ve bu durum oyuncuya çok büyük katkı sağlamıştı. Daha sonra Duy Beni dizisinde geniş kitlelere hitap etmeye başlayan Rabia Soytürk 20 bölüm süren dizi projesinde adından söz ettirmeyi başarmıştı. Genç isim bu dizide hayat verdiği Ekim karakteriyle kısa süre içerisinde gençlerin sevgisini kazanmış ve popülerliğinin zirvesine çıkmayı da başarmıştı.

Kanal D dizisi olan Veda Mektubu isimli projede rol alacak olan genç oyuncu Rabia Soytürk bu dizide başrollerden birisi olacak. Peki Veda Mektubu Aslı kimdir, gerçek adı nedir? Veda Mektubu isim dizi projesi ile kariyer hayatında yeni başlangıç yapacak olan ünlü oyuncu Rabia Soytürk dram projelerinin vazgeçilmez isimlerinden birisi olarak görülüyor.

Genç isim yıllar içinde deneyim kazandı ve usta isimler ile aynı setlerde yer alarak adından söz ettirdi. Bu şekilde kendisini geliştirmeyi başaran Rabia Soytürk, Veda Mektubu isimli dizi projesinde başrol oyuncusu olarak izleyici ile buluşacak.

İlk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizi 27 Şubat Pazartesi akşamında izleyici ile buluşacak ve gündemde yer alacak. Emre Kıvılcım ise söz konusu dizi projesine Rabia Soytürk'ün partneri olarak hayranları ile buluşacak.