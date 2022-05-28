Quad, Deniz Gözetleme Planını Başlattı

Hint-Pasifik bölgesindeki ülkeler için "somut faydalar" sağlama sözü veren Quad'ın liderleri, analistlerin Çin'e karşı koymak için şimdiye kadarki en önemli hamle olduğunu söylediği bir deniz gözetim planı başlattı.

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Avustralya'dan oluşan gayri resmi bir ittifak olan Quad, Deniz Alanı Farkındalığı için Hint-Pasifik Ortaklığı'nın (IPMDA), Pasifik Adaları'na ve Güneydoğu Asya ve Hint Okyanusu'ndaki ülkelerin sularında yasadışı balıkçılık ve diğer yasadışı faaliyetleri gerçek zamanlı olarak izlemelerine yardımcı olacağını söyledi. Quad, Çin'den ismen bahsetmese de, girişim, bölgedeki ülkelerden, münhasır ekonomik bölgelerinde Çin teknelerinin izinsiz avlanmasının yanı sıra Güney Çin Denizi'nin tartışmalı sularında Çinli deniz milis gemilerinin tecavüzüne ilişkin uzun süredir devam eden şikayetleri ele almayı amaçlıyor.

Quad, girişimin ayrıntılarını vermedi, ancak isimsiz bir ABD yetkilisi, İngiltere'nin Financial Times gazetesine, grubun Hint-Pasifik ülkelerine ücretsiz olarak deniz istihbaratı sağlamak için ticari uydu izleme hizmetlerini finanse etmeyi planladığını söyledi.

Radyo frekanslarını ve radar sinyallerini izleyerek, girişim aynı zamanda ülkelerin Otomatik Bilgi Sistemleri (AIS) olarak bilinen transponderlerini kapatarak tespit edilmekten kaçınmaya çalıştıklarında bile tekneleri izlemelerine yardımcı olacak. Bu istihbarat daha sonra Hindistan, Singapur, Vanuatu ve Solomon Adaları'nda bulunan mevcut bir bölgesel gözetim merkezleri ağı üzerinden paylaşılacak.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Güneydoğu Asya üyesi Greg Poling, IPMDA'yı "iddialı" olarak nitelendirdi ve Hint Okyanusu, Güneydoğu Asya ve Pasifik Adaları'ndaki gelişmekte olan devletlere "son derece yardımcı olabileceğini" söyledi. "Bu çaba, maliyeti ciddi şekilde düşürebilir ve yasadışı balıkçılık ve Çin deniz milislerinin davranışlarını izleme yeteneklerini artırabilir" dedi.

Tahmini 3.000 gemi ile Çin'in uzak su filosu dünyanın en büyüğüdür.

Çin hükümeti tarafından büyük ölçüde sübvanse edilen filo, dünya çapında yasadışı, yetkisiz ve düzenlenmemiş balıkçılığı izleyen Küresel Yasadışı Balıkçılık Endeksi'nde en kötü sırada yer alıyor.

Çin gemileri 2015 ve 2019 yılları arasında en az 237 kez lisanssız balık avlamakla suçlanırken, son yıllarda Vanuatu, Palau, Malezya ve Güney Kore'de yasadışı balıkçılık veya tecavüz nedeniyle birkaç Çinli tekne gözaltına alındı. Kuzey Kore sularında kalamar için avlanan yüzlerce Çin gemisi de keşfedildi, transponderleri kapalıydı.

Yasadışı balıkçılığa ek olarak, Çin filosu, Birleşik Krallık merkezli bir kampanya grubu olan Çevre Adaleti Vakfı'na göre, köpekbalıkları, foklar ve yunuslar da dahil olmak üzere dünya okyanuslarında nesli tükenmekte olan ve korunan deniz yaşamını hedeflemekle suçlanıyor.

Pekin, yasadışı balıkçılık iddialarını reddederek, uluslararası düzenlemelere "kesinlikle uyduğunu" söyledi. Ayrıca, uzak su filosunun izlenmesini sıkılaştırdığını ve kuzey Hint Okyanusu da dahil olmak üzere kaynakları korumak için gönüllü balıkçılık moratoryumları uyguladığını söyledi.