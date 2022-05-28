Rus Ordusu Lyman'ı Ele Geçirdiğini İddia Etti

Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik Lyman kasabasını ele geçirdiğini iddia ediyor.

Ukrayna cumhurbaşkanı ülkeye 'Donbas Ukraynalı olacak' dedi, Rusya Severodonetsk'e vurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Ukrayna kültürünü ve kimliğini 'silmeye' çalıştığını söyledi.

Rusya Maliye Bakanı, bu yıl 14,4 milyar dolarlık ek enerji geliri elde etmeyi beklediğini ve bunun bir kısmının ülkenin Ukrayna'daki savaşını finanse etmeye gideceğini söyledi.

Ukrayna'ya Zıpkın füzeleri ve obüsleri teslim edildi: Savunma Bakanı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Kiev'in Danimarka'dan Zıpkın gemi karşıtı füzeler ve ABD'den kundağı motorlu obüsler almaya başladığını açıkladı ve silahların Rusya'nın işgaline karşı savaşan güçleri destekleyeceğini söyledi.

Reznikov, Facebook sayfasında "Ülkemizin kıyı savunması sadece Zıpkın füzeleriyle güçlendirilmeyecek, eğitimli Ukrayna ekipleri tarafından da kullanılacak" diye yazdı.

Zıpkın kıyıdan gemiye füzelerinin, güneydeki Odesa limanı da dahil olmak üzere ülkenin kıyılarının savunmasında Ukrayna Neptün füzeleriyle birlikte işletileceğini söyledi.

Rusya, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini açıkladı

Rus kuvvetleri, Zirkon hipersonik seyir füzesinin en son başarılı testini açıkladı.

Savunma bakanlığı, füzenin Barents Denizi'nde konuşlu Amiral Gorshkov fırkateyninden ateşlendiğini ve Kuzey Kutbu'ndaki Beyaz Deniz'de 1.000 kilometre (625 mil) uzaklıkta bulunan bir hedefi "başarıyla vurduğunu" söyledi.

Bakanlık, testin devam eden "yeni silahların test edilmesinin" bir parçası olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Gemi Rusya'ya metal götürmek için Mariupol'a geldi: TASS

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın metal yüklemek ve doğuya Rusya'ya göndermek için şehri ele geçirmesini tamamladığından beri ilk kez bir gemi Ukrayna'nın Mariupol limanına girdi.

Limanın sözcüsü TASS'a, geminin Pazartesi günü Rusya'nın Rostov-na-Donu kentine 160 km (100 mil) doğuya gitmeden önce 2.700 ton metal yükleyeceğini söyledi.

Sözcü, sevk edilen metalin nerede üretildiğini söylemedi.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, sevkiyatın Rusya tarafından "yağmalama" anlamına geldiğini söyledi.

"Ukrayna tahılının çalınmasının ardından, işgalciler Mariupol'den metal ürünler ihraç etmeye başvurdular."

Rus ordusu Lyman'ı ele geçirdiğini iddia etti

Rus ordusu yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki stratejik Lyman kasabasını ele geçirdiğini iddia etti.

Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin birimlerinin ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak eylemlerinin ardından, Lyman kasabası Ukrayna milliyetçilerinden tamamen kurtarıldı" dedi ve Moskova yanlısı ayrılıkçıların bir gün önce yaptığı duyuruyu doğruladı.