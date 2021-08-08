QNB'den Yeni Kredi Fırsatı! 0.89 Faizle 10000 TL Nakit Alın

QNB Finansbank'ta %1,50 faiz oranıyla 15 bin TL'ye kadar nakit kredisi imkanı da bulunuyor. Acil nakit ihtiyacı çekenlere QNB'den müjde gibi kredi! QNB Finansbank yeni kredi fırsatının tüm detayları haberimizde sizlerle...

İhtiyaçlarını gidermek için kredi çekmek isteyen müşteriler bankaların güncel kredi oranlarını takip ediyor. QNB Finansbank'ın yeni kredi kampanyası kredi kullanmak isteyen herkesi sevindirecek. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını gidermek için kredi kullanmayı amaçlıyor. Özellikle covid-19 salgın sürecinden dolayı çok fazla sayıda kişi işini ve gelirini kaybetmek zorunda kaldı.

Herhangi bir yerden gelir elde edemeyen vatandaşlarımız da geçimlerini sürdürmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlandı. Hem bu durumda olan müşteriler hem de farklı nedenler sebebiyle kredi kullanmak isteyenler için QNB Finansbank yeni kredi kampanyasını duyurdu. Banka son dönemin en uygun faiz oranlı kredi paketini müşterilerine duyurdu. Krediye yüksek bir talep gelmesi öngörülüyor. Peki krediye nasıl başvuru yapılır? Kredi başvuru koşulları neler?

QNB Finansbank Kredi Müjdesi

QNB Finansbank tarafından düzenlenen ve müşterilere sunulan krediye hangi bankanın müşterisi olduğunuz önemli olmaksızın başvuruda bulunabileceksiniz. Bu hususta QNB Finansbank'ın maaşlı müşterisi olan kişiler bazı avantajları taşımaktadır. Fakat bankanın en dikkat ettiği husus kredi puanı olmaktadır. QNB Finansbank'ın müşterisi olsun ya da olmasın kredi puanı yüksek olan vatandaşlara kolaylıkla kredi kullandırılmaktadır. Aynı şekilde kredi puanı düşük olan kişilere ise kredi verilmesi mümkün olmayacaktır.

Kredinin tutarının 15.000 TL olduğu duyuruldu. 15 bin TL pek çok ihtiyacın kapatılması için kullanılmaktadır. Salgın sürecinde evde sıkılan ve tatil planları yapmak isteyen müşteriler de bu krediyi kullanabilir. Kredinin faiz oranı %1.50 olarak duyuruldu. Vade süresi ise 36 ay olarak işleyecek. Kredinin faiz oranında belirtildiği gibi kişinin kredi puanı belirleyici faktör olacaktır. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar düşük faiz oranı ile kredi çekebilecekken kredi puanı düşük olan müşteriler daha yüksek faiz oranları üzerinden kredi kullanmak zorunda kalacaklar.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

Banka tarafından düzenlenen uygun faiz oranlı kredi paketine bir çok şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank'ın müşterisi olan vatandaşlar bankanın resmi internet adresi üzerinde bulunan 'Hemen Başvur' kısmından kredi başvurusu yapabiliyorlar. Bunun beraberinde 0850 220 8 573 numaralı Acil Kredi hattı aracılığıyla da başvuruda bulunabilirsiniz.

Krediye başvuru için kullanabilecek bir diğer yöntem de, KrediGO uygulamasıdır. Uygulamayı uygulama marketlerinde yükledikten sonra krediye saniyeler içerisinde kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz. SMS aracılığıyla başvuru yapmak isteyen kişilerin yapması gereken, T.C. Kimlik numarasını 5030'a kısa mesaj olarak göndermek. Başvuru kısa bir sürede değerlendirilecek ve sonucu size bildirilecektir. SMS'in ön onay olduğunu da bu hususta belirtmemiz gerekiyor.

Banka internet adresi ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılacak başvurularda herhangi bir belge talep edilmez. Vatandaşlar krediye yönelik ayrıntıları yoğun bir ilgiyle takip ediyor. Krediye ilişkin detaylı bilgiyi QNB Finansbank internet adresi üzerinden görüntüleyebilir ve inceleyebilirsiniz.