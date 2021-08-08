Ölümden Dönen Personel Korkunç Denizli Yangınını Anlattı!

Denizli'de çıkan yangın sırasında alevlerin ortasında kalarak ölümden dönen Yaşar Kozakbaş isimli orman koruma memuru, yaşadığı korkunç dakikaları anlattı. Ani bir şekilde alevlerin etrafını sardığını ifade eden Kozakbaş, o sırada şefi aradığını ve şefe kendisinin yandığını söylediğini ifade etti.

Türkiye genelinde bir haftayı aşkın bir süredir devam etmekte olan orman yangınlarına orman ekipleri ile itfaiyenin yanı sıra yurtdışından gelen ekipler de müdahale ediyor ve yangını söndürmeye çalışılıyor.

Orman yangınlarını söndürmek için canını dişine takan ekipler bazı zamanlarda alevlerin arasında kalarak zor anlar geçiriyor. Yangın söndürme ekiplerinde görevli olan bir personel de Orman Koruma Muhafız Memuru Yaşar Kozakbaş oldu ve Kozakbaş, korkunç anları anlattı.

Denizde çıkan yangına müdahale ettiği sırada ani bir şekilde alevlerin ortasında kaldığını ifade eden Kozakbaş, vücudunun yüzde kırkının 3. derecede yandığını söyledi. Alevlerin arasında kalan Kozakbaş, canını son anda kurtardı ve daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Rüzgarın etkisi ile alevlerin etrafını çevrelediği anlatan Kozakbaş, korku dolu anları anlattı. Ölümden dönen orman memuru, hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Kozakbaşi yangın yerine vardıkları sırada aşırı bir rüzgarın olduğunu söyledi. Yangının orta bölgesinde ise bir Dağıtım Merkezi'nin olduğunu ifade etti. Yukarıdan gelen araçları o yola yönlendirdiğini anlatan Kozakbaş, çok fazla aracın gelmediğini de söyledi.

Tedavi altına alınan Yaşar Kozakbaş’ın doktoru ise hastanın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Anıl Uçan, Yaşar Kozakbaş’ın vücudunda çok ciddi yanıklar oluştuğunu ifade etti. Hastanın yüzünün başta olmak üzere %40 oranında ciddi bir yanık tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı. Uçan, bu yanıkların ciddi bir hayati tehlike oluşturabilecek boyutlu olduğunu da söyledi.