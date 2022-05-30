QNB Finansbank’tan Beklenin Haber Geldi! Banka Kredi Notu Sıfır Olanlara 30.000 TL Ödeme Yapacak…

Beklenen Haber QNB Finansbank’tan geldi. Kredi notu sıfır olan vatandaşlara 30 bin liraya kadar kredi verecek. Başvuru ile ilgili detaylar haberimizde…

Vatandaş tarafından beklenen haber QNB Finansbank tarafından geldi. İhtiyaç kredisi olarak verilecek olan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların kredi notu sıfır dahi olsa 30 bin liralık ödemeden faydalanabilecek. Özellikle banka üzerinden emekli maaşı alan ve daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmayan kişilerin yanı sıra sigortalı olarak çalışan kişilerde kredi kullanabilecek.

Banka internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre 36 ay vadeli 30 bin lira tutarlı kredi için kredi notuna gerek duyulmadan işlem yapacak. Kredi notu sıfır olan vatandaşlar banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile gelerek başvuruda bulunabilecek. Gelir durumu ve başvuru sayısına göre 30 bin liraya kadar krediden faydalanılabilecek.

Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını Finansbank üzerinden almaları durumunda, ya da emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda yüksek limitli kredi imkânlarından da faydalanabilecek. Bunun yanı sıra banka vatandaşlara 2 bin liraya kadar emekli promosyonu da verecek.

Kredi Notu Yüksek Olan Vatandaşlara 75 000 TL Ödeme

QNB Finansbank tarafından uygulamaya koyulan kampanyada, kredi başvurusu yaparak kredi notu yüksek olan vatandaşlara, 75 bin liraya kadar kredi ödemesi yapacak. Başvuru yapmak için cep telefonundan mesaj kısmına TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya kısa mesaj atılabilir. Atılan mesaj sonrasında kısa sürede kredi sonucu bildirimi yapılır. Onaylanan kredi tutarı hesaplara aktarılabilir. QNB Finansman tarafından başlatılan kampanyaya katılım sağlamak için ayrıca internet sitesinden de başvuru yapılabilir. Banka üzerinden sorun yaşamadan kredi kullanmak isteyenler 75 bin liralık kredi için tele onay almaları gerekir. Kredi notu ne az 1300 ve üzerinde bir puan olması gerekiyor.

İhtiyaç halinde kredi notu düşük olsa bile krediden faydalanmanız için başvuru yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Bunun için emekli maaşınızı banka üzerinden almanız, ya da emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız gerekir.