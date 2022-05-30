Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank birleşerek emekli olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı

Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri zaman ilk önce kamu bankalarını araştırmaktadır. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte emeklileri Umut olmaya devam ediyor. Emekli maaşı hesabı Bu bankada olan kişilere hızlı bir şekilde kredi onayı imkanı sunuluyor.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek İstediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler emekli maaşı bu bankada olması durumunda Kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler 75 yaşına kadar kredi kullanabilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız krediler de banka 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yaparken 50.000 TL üzerinde kredi onayı alırsanız hem borç kapatma kredisi kullanacak hem de 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Emekliye kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bu bankalardan emekli maaşı alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız herhangi bir şart olmadan ve daha önce de hiçbir şekilde Kredi kullanmadıysanız kredi başvurunuzu yaparak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı hesabı üzerinden yapılacak olan başvurularda Kredi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli Kredi vereceği açıklandı.

Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler eğer 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alıp almadıklarını öğrenmek istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. 36 ay vadeli olarak alacağınız bu krediler haricinde banka sizlere kredi kartı Kredi ile mevduat hesabı konut kredisi taşıt kredisi gibi kredilerde de yardımcı olacak ve düşük faiz oranları ile hizmet verecektir.

Emekli maaşınızı eğer bu bankalara taşırsanız 3 yıl bu bankadan maaş almayı taahhüt ederseniz sizlere 750 TL'ye varan Emekli promosyonu da yatırılacaktır.