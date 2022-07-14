QNB Finansbank ve ENpara Üzerinden 75.000 TL Ödeme Yapılıyor! SMS ile Nakit Alınacak!

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere aynı zamanda enpara üzerinden de 75.000 TL'ye kadar kredi verileceği açıklaması yapıldı. QNB Finansbank'ın yapmış olduğu dijital banka olan enpara üzerinden de artık ihtiyaç kredileri başvurularını yapabilecek ve nakit kredinizi hızlı bir şekilde bankalar üzerinden kullanabileceksiniz. Her iki bankanın da kredi kampanyaları ayrı olup aynı şartlar dahilinde kredi onayı vermektedir. Enpara Bankası üzerinden kredi ve kredi kartı başvurularınızı yaptığınız zaman, Finansbank'ın banka kredi politikalarına uygun olup olmadığınız, durumu araştırılmaktadır. Bireysel müşteriler için verilecek olan bu kredilerde, Finansbank ve enpara Bankası, hızlı birşekilde başvuru almaktadır.

75000 TL BAŞVURU

QNB Finansbank üzerinden ve enpara Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 75000 TL kredi için işlemlerini yapmadan önce başvuru yapması gerekiyor.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruşu yapmış olursunuz. Enpara Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapılıyor. Enpara Bankası hesabınızın olması durumunda mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir veya bu bankada bir hesabınızın olmaması durumunda da enpara'nın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi Başvurusu Formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Enpara Bankası banka müşterisi olmayan vatandaşlar, kredi onayı aldıktan sonra hesaplarını açmaları için evlerine veya iş adreslerine, bireysel müşteri temsilcisi, yönlendirilecek, ilk önce hesap açılacak ve daha sonra onaylanan kredi tutarı kullandırılacaktır. Düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bu iki banka üzerinden de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.