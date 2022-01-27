QNB Finansbank ve Diğer 2 Bankanın Duyurusu Geldi! 16 bin 500 TL Online Olarak da ATM’den de Ödenecek

QNB Finansbank, Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden gerçekleştirilen bu kampanyada 16 bin 500 TL’ye değin internetten ya da online internet bankacılığı aplikasyonunda nakit kredi verilecek. QNB Finansbank, Denizbank ve Garanti Bankası gerçekleştirdiği son dakika duyurusuyla kişilere 16 bin 500 TL ihtiyaç kredisi vereceğini ve gelir belgesi istemediğini açıkladı.

Bu kredi için başvuru yapmayı dileyen kişiler, 16 bin 500 TL kredi kullanmak için bahsi geçen bu üç önemli bankanın gerçekleştirdiği kampanyalardan birine katılıp istedikleri bir anda ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilir. Konuya dair en önemli detaylar ise haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor, işte o ayrıntılar…

16 bin 500 TL Haberi Sevindirdi

Son günlerde istenen nakit seviyeleri, genel olarak özel bankaların yaptığı kampanyalarla sonuca ulaştırılmak isteniyordu. Kredi başvurusunda bulunacak olanlar, 3 banka üzerinden yaptıkları bu kampanyayla beraber herkese hızlıca kredi imkanı sunmuş olacak. İsteyenler SMS yoluyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirken, isteyenler de kendi banka hesapları aracılığıyla bankanın aplikasyonunu kullanarak internet kredisinden yararlanabilmiş olacak.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirecek olanlar bankanın SMS kredi servisi olarak da bilinen 50 30 numarasına kimlik numaralarını yollayarak kredi başvurusu yapabilecek. QNB Finansbank, kimlik numarasını göndermiş olan kişilere kendi kredi notu sorgulamasını yaparak 130 üzerinde puanı olan herkese kredi onayı verecek.

Denizbank

Özel bankalar içerisinde en çok seçilen Denizbank, SMS ve internet üzerinden gerçekleştirilen kredi kampanyalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan bireyler en yakın banka şubesini ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra evlerinden SMS göndererek kredi başvurusu yapabilirler.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyenler için banka şubesine gelmelerini talep ediyor. Kimliğinizle beraber şubelerden herhangi birini ziyaret edebilirsiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeye sahip olan krediyi alabilmek adına şube ziyareti yapmak zorunludur. Böylece kredi rahatlıkla alınabilir.