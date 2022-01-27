Garanti Bankası 10 bin TL Üzeri Nakit Kredi Vermeye Başlıyor! Gereksinim Duyan Herkes Anında Bu Krediyi Alabilecek

Garanti Bankası, son dakikada duyurduğu kampanyası ile vatandaşlara 10 bin TL ve üzerinde yeni bir nakit ihtiyaç kredisi sunacağını açıkladı. Kampanyada yer almak isteyenler belirli koşulları taşımak zorundadır. Böylece hızlı şekilde nakit alabilecekler. Bankalar aracılığı ile kredi başvurusunda yer alacak olan bireylerin her zaman tercih ettiği bankaların ilk sırasında bulunan Garanti Bankası, hem ATM’lerden hem de dijital olarak, aynı zamanda da manuel olarak kredi başvurusu alan bankalardandır.

Düşük düzeydeki faiz oranlarıyla beraber kredi kullanmak isteyen kişiler, Garanti Bankası’ndan en düşük limite sahip 10 bin TL yeni yapılan kampanyaya katılabilecek ve kredi başvurusunu da gerçekleştirebilecektir. Garanti Bankası, kendi kredi politikalarına uyum sağlayacak şekilde hazırladığı bu ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 36 ay vadeye sahip, 3 ay ertelemesi bulunan krediyi banka müşterisi olan kişilere daha az bir faiz oranı ile en net şekilde ödemiş olacaktır. İşte detaylar…

10 bin TL Ödenecek!

Garanti Bankası üzerinden nakit gereksinimi olan tüm vatandaşlar, 10 bin TL kredi kullanmayı diliyorlarsa banka şubelerini ziyaret ederek hızlıca kredi başvurusu gerçekleştirebiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler işlem yapmak niyetindeyse, kimlikleri ile bireysel müşteri temsilcisine gidip kredi başvurusu yapabilir, anında ihtiyaçları olan nakit krediyi 36 ay vadeli şekilde kullanabilir.

Garanti Bankası’na Gidecek Vakti Olmayanlar…

Garanti Bankası şubesine gidecek kadar zamanı bulunmayan kişiler için de banka kendi bankasında hesabı olan kişilere mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığıyla online internet kredisi vermektedir. Garanti Bankası, bunun yanı sıra resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlara da kredi onayı verebiliyor.

Tabii bu kesinlikle onay gelecek demek değildir. Tamamen kredi notunuza bağlı olarak alacağınız sonuç ekseriyetle değişebilir. Reddedilebilirsiniz de, bu nedenle başvuru yaparken iyi düşünmelisiniz. Bunun sonucunda herhangi bir problemle karşılaşma düzeyinizi de en aza indirmiş olursunuz. Seçim bu minvalde tamamen size kalmış oluyor diyebiliriz