QNB Finansbank ve Denizbank, 40.000 TL'ye kadar "Online" Kredi verecek, Bu ay sonuna kadar düşük faizli olacak

Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan Bu kampanyada 40.000 TL'ye kadar online kredi almak isteyen vatandaşlara bankalar bazı şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Denizbank ve Finansbank tarafından 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda ödemelerini gerçekleştirerek diledikleri zaman bankalar üzerinden kredi alabilecekler ve bu kredileri kendi hesaplarına yatırarak online olarak kullanabileceklerdir.

40.000 TL online kredi almanız durumunda başvurusunu yapacak olan vatandaşların kredi puanına bakılarak ödemeler gerçekleştirilecek ve banka hesabınız olması durumunda bu bankaların ihtiyaç kredisini kullanabileceksiniz.

Denizbank üzerinden online ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda başvurularını banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde yapabileceğini söylemek isteriz.

Denizbank üzerinden online ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar kredi puanı uygun olmaları durumunda diledikleri zaman bu bankadan kredi ödemesi alabilmektedir.

Denizbank hesabınız üzerinden hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet şifresi alarak deniz mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek buradan kredi başvurusu yapabilir ve 40 bin TL ödeme alabilirsiniz.

Qnb Finansbank üzerinden online ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa 40.000 TL için 36 ay vadeli Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. bankanın kendi mobil uygulaması olan qnb mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyen kişiler 36 ay vadeli masrafsız ve gelir belgesiz krediyi en düşük faiz oranları ile birlikte Kredi notuna göre onay alarak hemen kendi hesabına 7/24 yatırabilmektedir.