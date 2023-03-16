Son dakika: Gece Emekliye Ödeme Olacağı Duyuruldu, 5-10 bin TL arasında özel ödeme!

Gece yapılan duyuru sonrasında emekli maaşı hesaplarınız üzerinden alabileceğiniz yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm emeklilere yapılacak olan bu kampanyalarda 5 ve 10.000 TL arasında özel bir ödeme verileceği duyuruldu. devlet destekli olarak verilecek bu ödemelerde Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak istedikleri zaman 10.000 TL'ye kadar ödeme alabileceklerdir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler için tercih edilen Bu kampanyada maaş müşterisi olan kişilere devlet destekli olarak Kredi ödemeleri verilirken ihtiyaç kredisi ödemeleri sizlere 10.000 TL'ye kadar verilir ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulur. banka müşterisi olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerini almak istiyorlarsa internet bankacılığını da hızlı bir şekilde kullanarak istedikleri zaman bu kampanyaya katılarak ödeme alabilmektedir.

10.000 TL kredi kullandığınız zaman bu krediyi 36 ay vadeli ödeme tablosu ile birlikte kullanabilecek ve geri ödemesini bu şekilde yapabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı hesabınız üzerinden almış olduğunuz bu kredilerde de ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak da sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar da maaş müşterisi olması durumunda bu bankadan daha yüksek limitli kredi kullanarak rahat bir nefes alacak ve özellikle de maaş müşterisi olarak Kredi aldıktan sonra 5.000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabileceklerdir.