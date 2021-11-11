QNB Finansbank ve Akbank’tan Online Kredi 40.000 TL Onay Verilecek

QNB Finansbank ve Akbank’tan Online Kredi 40.000 TL Kampanya başladı. Sizde ihtiyaç kredisi için 40.000 TL ihtiyacınız varsa Akbank ve QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank ve Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, bankaların kredi başvuru şartları nelerdir, sizlere bu yazımızda bilgiler vereceğiz.

İhtiyaç kredilerinde müşterilerin en çok kredi kullandıkları bankalardan ikisi Akbank ve Finansbank olarak bilinmektedir. Sürekli olarak TV ve internet üzerinden reklamlar ile karşımıza çıkan bu iki bankadan yaz kredisi olarak iki ayrı kampanya başlamıştır. 40.000 TL’ye kadar müşterilerine online kredi imkanı sunan bankalar, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak seçenekler ile kredi kullandırmaktadırlar. Sizlerde eğer bu bankalardan kredi kullanacaksanız online olarak işlem yapmak için bu bankadan bir hesabınızın olması ve hesaba bağlı internet şifrenizi de bankadan almanız gerekmektedir.

Online Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nedir?

Online kredi alacak olan müşteriler, kredi başvurusu yaptıklarında banka değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmeye göre kredi kullandıracaklardır. Online kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi notunuza bakacaktır. Kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise banka değerlendirmeye alacaktır. Daha önce banka çalışması olmayan ve sürekli kredi kartı ödemelerini gecikmeli yapan müşterilerin başvuruları onaylanmayacaktır.

Finansbank 40.000 TL Online Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank 40.000 TL online kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirme 5 dakika içinde olur ve banka hemen size sonuç bildirir. Online olarak şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Yukarıda verdiğimiz şartlara da uygun olduğunuzda internet bankacılığı veya QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız, bu onay aldığınız tutar hesabınıza yatacaktır. Kredi kullanan kişiler bu şekilde hesaplarındaki parayı istedikleri zaman harcayabilirler. Eğer internet şubesi girmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC Kimlik numaranızı 5030’a atarak ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. 40.000 TL kredide banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı verecektir.

Akbank 40.000 TL Online Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Finansbank’ta olduğu gibi bu bankanın da online kredisini kullanacaksanız bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. 40.000 TL online kredi başvurusunda banka Akbank Direkt adında kredi kampanyasından sizlere yardımcı olacaktır. Banka uygulamasına girdiğinizde direkt kredi seçeneğini seçtikten sonra kredi onayınızı alabilir ve anında kredinizi kullanabilirsiniz.

Banka krediyi hesabınıza atacaktır. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabilirsiniz. Akbank müşterisi olan kişiler ayrıca Akbank resmi internet sitesi üzerinden de internet bankacılığına giriş yaparak kredi kullanabilirler.

Sizlere bu yazımızda Akbank ve QNB Finansbank üzerinden verilen Online krediler hakkında bilgiler verdik. Acil ihtiyaçlarınızda bu iki bankadan da şubeye gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz. Banka kişiye özel olarak faiz oranları uygulamaktadır. Banka politikalarına uygun olmayan müşteriler kredi onayı alamayacaklardır.