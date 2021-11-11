Sadece Bir SMS ile 20.000 TL Üzerinde Nakit İmkanı, Son Dakika Duyurusu İle Başvurular Rekora Ulaştı

İhtiyaç kredilerinde hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görmek istiyorsanız mesaj atarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Evinizde, işinizde, yolda yürürken bile bankaya mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı öğrenebilirsiniz. Her bankanın kendine özel mesaj kredisi kampanyası vardır. Mesaj atarak kredi başvurusu yapacak kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda hemen onay alabileceklerdir. Bazı bankalar verdikleri bu onaylarda sadece kimlikle kredi kullandırırken, bazı bankalar ise internet üzerinden şubeye gitmeden kredi kullandırmaktadır. Şimdi sizlere bankalardan SMS kredi ile nasıl kredi alacağınızı ve başvuru şartlarını söyleyelim.

Yapı Kredi Bankası 20.000 TL SMS Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS kredi başvurusu yaparak 20.000 TL’ye kadar anında kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzdan ücretli mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj kısmına Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazdıktan sonra (Aralarda boşluk) 4411’e mesaj atarsanız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi onayı alırsanız da onay aldığınız tutar kadar kredinizi en yakın banka şubesinden evraklarınız ile kullanabilirsiniz.

Aktifbank 20.000 TL Mesaj Atarak Kredi Başvurusu

Düşük kredi notuna göre kredi almak isteyenler de Aktifbank’tan 20 bin TL’ye kadar kredi kullanabilirler. Aktifbank 20.000 TL kredi kullanacak olan müşteriler mesaj kısmına Kredi TC Kimlik yazarak 3050’ye mesaj atarak ne kadar kredi aldıklarını öğrenebilirler. Sizlerde Aktifbank’tan kredi onayı alırsanız banka krediyi adresinizde size kullandıracaktır. Bu bankanın şubesiz kredisi olan N-kolay kredi sadece müşterilerin adreslerinde veya internet bankacılığından kullanılmaktadır.

QNB Finansbank 20.000 TL 5030 SMS Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Finansbank kredi başvurusu yaptığınızda anında sizlere kredi imkanı verilecektir. Banka 20.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli değerlendirmenizi yapacak ve size 5 dakika içinde sonucunuzu söyleyecektir. Kredi onayı alırsanız banka şubelerinden veya internet bankacılığından hızlı işlem yaparak kredinizi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu yaptığınızda banka kredi politikasına uygun olmayan müşterilerin kredileri onay almayacaktır.

Denizbank 20.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden de mesaj atarak hemen kredi kullanımı yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yapacak olan kişiler 20.000 TL onay alıp almadığını öğrenmek istiyorsa cep telefonundan kredim yazıp boşluk bırakın tc kimlik numarasını 3280’e gönderebilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler onay alırsa bu onay aldıkları kredileri kimlikleri ile birlikte en yakın banka şubesinden kullanabilirler. Denizbank kredi başvurusu sadece ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. Kredi onayı alırsanız ve banka hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden de kredinizi kullanabilirsiniz.