Halkbank emekliye 10000 tl ÖDEME vereceğini açıkladı! İhtiyaç Kredisi Olarak Değil, Nakit İhtiyacınız Varsa Verilecek

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesimi, emekli kesim olmaktadır. Emekli olan kişiler, 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapabileceği, Halkbank üzerinden yeni kampanya detaylarını araştırmaktadırlar. Emekli olan vatandaşların kendi bankası üzerinden maaş almaları durumunda, Halkbank, 10000 TL ye kadar artı para imkanından faydalan durmaktadır.

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli maaşı, Halkbank üzerinden alınıyor olması ile birlikte, şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden artı para vereceğini açıkladı.

Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen emeklilerin 75 yaşına kadar olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 12 ay vadeli taksitli nakit avans olarak artı para imkanından faydalanabilirler. Emekli maaşınızı, Halkbank şubelerine taşıyarak, sadece kredili mevduat hesabı başvurusu değil, ayrıca emekli promosyonu olarak 750 TL'ye varan ödemelerde alabiliyorsunuz.

Halkbank, emekli maaş kullanacak olan kişilerin ayrıca ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda da 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli yüksek limitli krediler alma imkanı da bulunmaktadır. Başvuru gerçekleştirecek olan kişilere, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için Halkbank, mobil uygulaması tercih edilmektedir. Halkbank Mobil uygulamasına giriş yaparak, hemen ihtiyaç kredisi başvurusu, kredili mevduat hesabı başvurusu istiyorsanız, kredi kartı başvurusu yapabiliyorsunuz. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda diğer bankadaki olan tüm borçlarını da kapatarak, Halkbank, resmi olarak tüm borç kapatma kredisi kullanarak taşıma yapabilirler.

Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyalarda sadece emekli olan vatandaşları değil, kendi bankasından maaş alan kişilere de işlem yapılmaktadır. Halkbank üzerinden sigortalı olarak çalışan ve maaş alan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını, Halkbank, internet sitesi, Halkbank, müşteri hizmetleri numarası ve Halkbank, mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman yapabiliyorlar.