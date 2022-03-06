Qnb Finansbank ve 2 Kamu Bankası Duyurdu! 15.000 TL Hemen Hesaplara Gönderecekler. Sizlerde bu üç banka üzerinden hemen 15.000 TL nakit başvurusunda bulunabilirsiniz. Qnb Finansbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başlatılan kampanyada Banka hesabı olan veya olmayan herkes başvurularını gerçekleştirerek banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte 15.000 TL hemen ödeme alabilecek. İhtiyaç Kredisi olarak sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan bu üç banka üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yaparak Acil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz bu kampanyalara hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

Qnb Finansbank üzerinden 15.000 TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden 15.000 TL acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS atarak istedikleri zaman oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına gönderebilir ve sonucunu mesaj atmış olduğunuz telefondan öğrenebilirsiniz. 15.000 TL kredi onayı almanız ile birlikte hızlı bir şekilde hesabınıza para yatırmak istiyorsanız bu bankada hesabınızın olması ve internet bankacılığı kullanmanız gerekmektedir.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları olan ve düşük faiz oranları ile sürekli olarak vatandaşlar için güncel ihtiyaç kredisi kampanyası yapan Vakıfbank ve Ziraat Bankası 15.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için hem banka şubelerinden hem de internet sitesi üzerinden başvuru ekranı açıyor.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası internet sitelerine girerek buradan 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden alacağınız Türk kredilerde ilk taksit ödemesinin 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak kullanabiliyorsunuz.