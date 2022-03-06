Emekli olanlar hesaba baksın! 5420 TL Ek Ödeme Veriliyor. Emekli olan kişiler Üstelik banka şubelerine gitmeden alabilecekleri bu ek ödemeler için kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak hesaplarına artı para alabilecek. İster emekli maaşı almış olduğunuz bankadan istersenizde hesabı olan bir bankadan başvurunuzu gerçekleştirerek banka şartlarına uygun olmanız durumunda hesabınıza 5420 TL yatacak ve bu parayı İstediğiniz zaman kullanıp daha sonra ödemesine başlaya bileceksiniz.

Ziraat Bankası 5420 TL emekli ödemesi

Ziraat Bankası üzerinden 5420 TL emekli ödemesi alabilmeniz için başvuru yapmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan hemen başvurularında gerçekleştirerek sonucunu öğrenebilirler. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra onay olursanız hesabınızda artı para olarak göreceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar ise banka kredi notu 1200'e üzerinde olması durumunda yine Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan başvurularını gerçekleştirerek kendi hesapları üzerinden artı para başvurusunda bulunabilir.

Garanti Bankası emekliye 5420 TL ödeme

Garanti Bankası üzerinden de emekli olan vatandaşlar 5420 TL ödeme alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Garanti Bankası üzerinden 5420 TL ödeme almanız durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada emekli maaşını kendi Bankasından alan kişilere mobil uygulama ATM ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapma imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız ayrıca yüksek limitli hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 5420 TL Ek ödeme başvurusu

Kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank Ziraat bankası'nda olduğu gibi kendi bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara şartsız bir şekilde bu ödemeleri yaparken emekli maaşı almayan kişilerin banka kredi notuna göre onay verecektir. Emekli maaşınızı Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız 5420 TL Ek ödeme başvurunuzu mobil uygulama üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden banka şubelerinden veya bankanın ATM'si üzerinden kartınız ile giriş yaparak yapabilirsiniz. Kullanacağınız artı para 12 ay vadeye kadar böyle bilir veya tek taksitle 1 ay sonra ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.