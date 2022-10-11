Qnb Finansbank ve 2 kamu Bankası, banka borçlarınızı kapatmak için kolları sıvadı, muslukları açtı

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı yeni bir kredi paketi hazırlandı. QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden sizlerde banka borçlarınızı kapatmak için 75000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketlerinden bir tanesini seçerek, ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceksiniz. QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olarak hemen işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak resmi olarak hızlı bir şekilde borç kapatma kredisi kullanabiliyor.

QNB Finansbank, borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına hızlı bir şekilde ödemeler yapılacağı açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kapatılarak destek verilecek. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli alabileceğiniz bu kampanyalardan sadece banka şubelerine giderek kredi başvurunuzu kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden hemen 50000 TL ve 75000 TL arasında gelir belgesiz kredi alabiliyor. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu iki banka üzerinden hemen aynı gün içinde kredi başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Alacağınız İhtiyaç Kredisi içerisinde sizlerde borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.