Akbank düşük faizli, belgesiz ve Kefilsiz Destek Verilecek dedi, Başvuru rekoru kırdı

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi kampanyaları, resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gelir belgesiz, düşük faizli veya kefil istemeden ihtiyaç kredileri vereceğini duyurdu. 50000 TL kadar verilecek olan kredilerde 36 ay vadeli işlem yapacağınız bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 50000 TL kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemler hızlı bir şekilde yapılıyor.

50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli kredinizi hemen aynı gün içinde alabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak, kullanabileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek de kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucu ödeneceği de duyuruldu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanısıra en çok tercih edilen bankaların başında gelen Akbank, SMS ile de ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz.

Akbank Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ayrıca Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da istedikleri zaman kredi başvurularında bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların internet bankacılığı hesapları üzerinden alacakları şifreleriyle birlikte kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatıracağını da söylemek isteriz.