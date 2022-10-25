QNB Finansbank ve 2 Bankanın Yaptığı Duyuru Olay Oldu: ATM Kartınız Üzerinden 60.000 TL'ye Kadar Ödeme Yapılır!

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasıyla birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, nakit olarak kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve 60000 TL kredi ödemesi alabileceksiniz. QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankasi ve Akbank, resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurularda özellikle düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların nakit kredi kullanabilmeleri için ihtiyaç kredisi kampanyalarına, internet üzerinden de vereceğini açıkladı. Banka hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşların nakit kredi kullanabilecekleri bu ihtiyaç kredisinde hemen sizlerde 24 ay vadeli 60000 TL kredi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, oturduğunuz yerden 24 saat, kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve onaylanan bu krediler desteklenerek de hesaplarına yatırılacaktır. En yakın banka şubesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyası üzerinden başvurularını yapacak olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları kullanmaları durumunda ise şubelere gitmeden mobil uygulamaları üzerinden kredi alabileceği söylendi.

YAPI KREDİ BANKASI VE AKBANK

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 60000 TL için şubelere gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabilmektedir. En düşük faiz oranları ile birlikte sizlerde kredi almak istiyorsanız, bankaların internet bankacılığına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Akbank, özellikle kendi uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden daha önce kredi başvurusu yapıp onay alan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapacağını açıkladı.