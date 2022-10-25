Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekliye 30.000 TL ve 50.000 TL Ödeme Var!

Emekli maaş alan vatandaşlar, 30000 TL ile 50000 TL arasında ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde yapabilecekler, onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak, istedikleri zaman devlet destekli olarak kullanabileceklerdir. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapılacak olan işlemler ile birlikte kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanarak sizlerde 30000 TL ile 50000 TL arasında ödemeler alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Cumhurbaşkanı destekli olarak verilecek bu krediler sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu ihtiyaç kredilerinde şartları uygun olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi işlemleri, ödemeleri yapılacak, onaylanan kredilerde hesaplara yatırılarak, istediğiniz zaman kullandıramaz sunulacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanarak da işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlere vereceği, bu kredilerde özellikle emekli müşterilerin hızlı bir şekilde kredi kullanabilmeleri için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden destek vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ile birlikte Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler aynı faiz oranlarından yararlanarak hem emekli kredisi hem gelir belgesiz kredi hem de borç kapatma kredisi alabiliyor. Emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda istedikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden destek kredilerinden faydalanabilmektedir.