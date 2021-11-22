QNB Finansbank Son Dakika Açıkladı, Ev Hanımı, Öğrenci, Çalışan Herkese ATMden Para Dağıtıyor

Acil paraya ihtiyacı olan herkesin yardımına koşan Finansbank yapmış olduğu son dakika kampanyası ile birlikte özellikle ev hanımı mı öğrencilere nakit vereceğinin altını çizdi. Qnb Finansbank banka politikalarına uygun olan vatandaşların sigortaları olmasa bile 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Bu banka üzerinden ödeme alabilecekler. Üstelik Banka hesabı olan vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra onay almaları durumunda mobil uygulama üzerinden verilen nakit kampanyasını hesaba yatırabilir ve yatırılan bu hesabı ATM üzerinden çekebilir. Banka şubesi ile uğraşmadan ve gelir belgesiz olarak 10.000 TL nakit almak istiyorsanız finansbank'ın başvuru yöntemlerinden bir tanesini seçerek hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası

Qnb Finansbank son dakika yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte özellikle 18 yaşından büyük olan vatandaşların kredi notu olması durumunda ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurdu. Qnb Finansbank üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler t.c. kimlik numarasına 5030 numarasına mesaj atarak bu kampanyaya hemen katılabilir. Kampanyaya katılan vatandaşlar t.c. kimlik numarasına göre 5030 mesajında gelen sonucuna bakarak en yakın banka şubesine giderek Kredi kullanımını gerçekleştirebilir.

Bankanın yapmış olduğu Bu kampanyada Kredi alacak olan kişiler yüksek limitli onay alırlarsa 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vadeli kredi kullanabilir. Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanyalarda kendi banka hesabı olan müşterilerine internet bankacılığı şifresi almaları durumunda ihtiyaç kredisi mobil uygulama üzerinden verilmektedir.

Finansbank hesabınıza üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu mobil uygulaması üzerinden yapan vatandaşlar Kredi kullanımını 7gün 24saat yapabilir.

Bankanın kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorsanız resmi internet sitesine girebilir veya size en yakın Finansbank şubesine giderek bilgi alabilirsiniz.