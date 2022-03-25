QNB Finansbank Müjdeledi! 19 20 21 Yaş Üzeri Olan Herkese 51.000 TL SMS ile Ödeme Veriliyor. QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak 51 bin TL kredi kullanmak isteyenler için belirlenen şartları karşılamanız gerekiyor. Qnb Finansbank yaptığı resmi duyuru sonrasında nakit isteyenlere hemen sonuç vermektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için SMS ile kredi başvurusu imkanı sunacak. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre ne kadar onay aldığınız göreceksiniz. Qnb Finansbank kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilere hemen sonuç vermektedir. 1200 ve üzerinde kredi alacak kişilere banka hızlı ve anında sonuç vermektedir.

Sms ile başvuru

En kolay kredi başvurusu yöntemlerinden birisi SMS ile kredi başvurusu yöntemi oluyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar cep telefonu üzerinden mesaj atarak hemen bireysel kredi için başvuru yapıyor. Banka üstelik bu kredilerde 36 ay vadeli kredi verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hafta sonu ve mesai saatleri dışında da nakit başvuru yapacak ve bu nakit kampanyası ile hemen sonuç alacaksınız.

TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 5030 numarasına mesaj atabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TC kimlik numaranız üzerinden hızlı ve anında kredi sonucunuzu öğreneceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kimlik numarası üzerinden başvurusu sonrasında onay alırsa hemen aynı gün içinde kredi kullanmak için banka şubelerine gidebilir, ayrıca gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilirler. Nakit ihtiyacı olan emekli ise emekli maaşını bu bankaya taşıması gerekmektedir. Emekli maaşınız bu banka üzerinde olması durumunda ayrıca borç kapatma kredisi kampanyası katılarak tüm banka borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.