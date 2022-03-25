Emeklilerin Dikkatine! Koşulsuz Şartsız Bir Şekilde Hesaplarınıza 750 TL Ödeme Yapılacak. Alınan bir son dakika haberine göre emekli aylıklarını yükseltmek isteyen vatandaşlar açısından değişik yöntemler uygulanmaya başlandı. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren güzel bir gelişme yaşandı. Aylıklarda 750 TL lik bir artış yaşanacak. Yaş ve ödenen prim gün sayısına oranla değişiklik gösteren emekli aylıklarında son 3.5 sene içerisinde SGK'ya 2022 senesi için tavan fiyat şeklinde belirlenen 37530 tl'den kazancın bildirilmesi ile beraber her ay açısından emekli aylıklarında 50 ile 60 TL arasında bir artış yaşanıyor. 3.5 sene içerisinde tavan fiyatından bildirimi gerçekleştirilen kazançlarda ise aylık 750 TL yükselme gibi bir durum söz konusu oluyor.

Bütün emekli vatandaşların hayalini kurdukları yüksek maaş aldıktan sonra Hayatının geri kalan kısmını refah seviyesi normal standartlarda ya da daha iyi bir şekilde geçirmektir. Bunun esasında ise genel itibariyle çalışırken temel atılmaktadır.

Emeklilik Hakkı Nasıl Elde Edilir?

Prim tutarları ile hangi kurumdan emekli olunacağı etkili olmaktadır. Maaşın ise düşük bir şekilde gösterilmemesi önemli faktörler arasında yer almaktadır. Son 3.5 sene içerisinde SGK'ya 2022 senesi açısından bakıldığında tavan fiyat şeklinde gösterilen 37530 tl'den kazanç bildirilmesi durumunda emekli maaşlarının yükselmesi söz konusu. SGK veya bağ-kur'lu olmak bu hayali kesinlikle değiştirmemektedir. Tarafından bildirilmiş olan kazançlarda ise 3.5 sene emekli aylıklarını 750 TL'ye kadar yükseltmek mümkündür.