QNB Finansbank Kimliğiyle Gelen Vatandaşlara 15000 TL'lik Nakit Ödeme Verecek, Şart, Kefil ve Belge İstemiyor

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Son dakika haberine göre, vatandaşlara 15000 TL'ye kadar nakit paketi hazırlandı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelen QNB Finansbank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde banka şubelerine giden kişilere, 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. QNB Finansbank kredi politikalarına uygun olmanız ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde başvuru imkanı sunacak olan bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar bireysel müşterilere destek vermektedir.

15 bin TL ödeme alacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecek ve düzenli olarak bir geliri olması gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranmaktadır. QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler kredi almak istiyorlarsa banka Kredi politikalarına uygun olması durumunda başvuru yöntemleriyle birlikte hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir.

QNB Finansbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

QNB Finansbank, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam etmektedir. Bankanın yapmış olduğu son kampanyada, kimliğiyle banka şubelerine giden vatandaşlara 15000 TL ödeme vermektedir. Size en yakın banka şubesine giderek gişe işlemlerinden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu kimliğinizle birlikte yaparak 15 bin TL'ye kadar kredi ödemesi alabilir ve almış olduğunuz bu kredi ödemelerinde ödeme tablosunu en fazla 36 ay vadeye kadar bölerek yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde, kimlikleriyle birlikte gişeden parasını alabilecek.

Bankadan kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, eğer SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirler ve bu bankanın düşük faiz oranları ile vermiş olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına onay alıp almadıklarını görebilirler. Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan vatandaşların banka hesapları var ise mobil uygulama üzerinden şubelere gitmeden banka hesapları yok ise banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor.