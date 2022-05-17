Macit Koper Baba Dizisini Neden Bıraktı? İşte Sebebi

Bir süredir Salı akşamlarında Show TV ekranlarında Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Baba dizisinin hikayesini Ekin Atalar ve Gökhan Horzum, yönetmenliğini Çağrı Bayrak ve senaryosunu ise Ekin Atalar üstleniyor. Başarılı dizinin başrolleri ise usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç oyuncu Tolga Sarıtaş tarafından paylaşılıyor. Tecrübeli oyuncu Macit Koper ise Baba isimli televizyon dizisi projesinde Hakan Kurtaş arafından hayat verilen İlhan Karaçam'ın babası olan Ferit Karaçam karakterine hayat veriyordu.

Usta oyuncu Macit Koper, oğlu İlhan Karaçam ile bağ, kurmuş onunla arasını düzeltmeye başlamışken düşmanları tarafından kurulan bir komplo sonucunda cinayete kurban gitmiş ve diziye veda etmişti. Oğlunun düğün gününde havuzda boğularak öldürülen ve diziden ayrılan Macit Koper bu haber ile sevenlerini üzmüştü.

Baba dizisinden beklenmedik bir şekilde ayrılan Macit Koper bu gelişme ile dikkatleri üzerine çekmişti ve karakterin dizide hikayesinin bittiği yönünde düşünceler oluşmuştu. Fakat işin aslı dün öğrenildi ve Macit Koper hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Macit Koper'in yeni proje için Baba dizisinden ayrıldığı öğrenildi ve oyuncunun Hakim isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlara geri dönmesi dikkat çekti. Pazartesi akşamlarında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda artık usta oyuncu Macit Koper de bulunuyor. Türkiye uyarlaması olan dizide oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunurken dizi de hikayesi ile beğeni topluyordu fakat dizi düşük izlenme oranları alması ile de eleştiriliyordu.

Söz konusu dizinin başrollerinde ise Ebru Özkan, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Hasibe Eren ve Yurdaer Okur gibi birbirinden başarılı ve tecrübeli isimler rol alıyor ve performans sergiliyor. Dün akşam dizinin 6. bölümü izleyici kitlesi ile buluştu ve dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler dikkat çekti.