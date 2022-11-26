QNB Finansbank ile Denizbank Ev Hanımlarına 30.000 TL Ödeme Yapıyor!

Ev hanımları için açıklanan kredi kampanyası güne güzel başlatıyor. QNB Finansbank ve Denizbank tarafından duyurusu yapılan bu kredi kampanyasının şartları ise son derece basit. 30.000 TL’ye varan limitlerde verilecek olan kredi ödemelerinde ev hanımları kendi kişisel ihtiyaçlarını ve nakit ödemelerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekler.

Özellikle ev hanımlarına yönelik olarak duyurulan bu kredi kampanyasında, başvuru sahiplerinin krediyi geri ödeme seçeneklerinde kolay bir şekilde ödeme planlarını oluşturabilmeleri için 36 aya varan vade seçenekleri sunulur.

Nakit ödeme konusunda nakit sıkıntısı yaşayan ev hanımları vatandaşlar için özel olarak geliştirilmiş olan 30.000 TL tutarındaki nakit bireysel krediyi üç ay ertelemeli olarak da kredi ödemelerini başlatması ile, bu alanda neredeyse şok etkisi yaratmıştır. Özellikle bu krediyi kullanmak isteyen ev hanımları ve vatandaşlar, dilerlerse bu iki bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da banka şubelerine giderek bu adamları gerçekleştirebilirler. Diledikleri taktirde web sitesi üzerinden de kredi başvuruları gerçekleştirebilirler.

Kampanyalı olarak duyurulmuş olan bu kredi kampanyasında, kredi notunuza bağlı olarak piyasadaki en uygun kredi faizlerinden faydalanabilme imkanınız bulunduğu gibi, aynı zamanda başvuru işlemlerinde de son derece kolay adımlar geliştirilmiştir. Buna göre bankaların mobil uygulaması üzerinden, web sitesinden ya da banka şubesinden kolaylıkla başvuru alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında yalnızca 5 dakika içerisinde olumlu sonuçlar tarafınıza iletilir ve 30.000 TL’ye varan para limitleri, hemen banka hesaplarınıza aktarılır.