PTT 30.000 TL Ödeme Yapmaya Hazırlanıyor! Gişelerden 30.000 TL ödenecek...

PTT aracılığı ile yapılan yeni ödeme kampanyasında 30.000 TL'ye kadar olan tutarlarda ihtiyaç kredisi kullanacaklar ilk taksit ödemelerinde 90 gün olarak ertelemeli kredi kullanabilecekler. Bu kampanya duyurusu sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının büyük bir kısmı giderilmiş olacak. 30.000 TL tutarına varan ödeme limitlerinde nakit ihtiyaçlarınızı düşünmenize gerek kalmadan hemen başvuru adımlarınızı atabilir ve yeni yıla yaklaşırken meydana gelen nakit ihtiyaçlarınızı ve kış hazırlıklarınızı da hemen yapabilirsiniz.

PTT tarafından duyurusu henüz yapılmış olan bu kredi kampanyasında kredi başvuru adımları Aktif Bank üzerinden gerçekleştirilebilecek. 30.000 TL’ye kadar olan ödeme tutarlarında 3 ay ertelemeli olarak ödenmeye başlanacak olan bu tutarlarda taksit ertelemenin yanında kredi ödeme seçeneklerinde de finans piyasasının en uygun faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

PTT tarafından duyurusu yapılan bu kampanyada başvuru adımlarını isterseniz hemen PTT gişelerinden de yapabilirsiniz. 30.000 TL tutarındaki ödeme miktarlarını hemen alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra, gişeden ya da uygulamadan nakit olarak kendi hesaplarınıza bu paraları alabilir ve harcamalarınıza başlayabilirsiniz.

Ayrıca PTT tarafından duyurusu yapılmış olan bu nakit ödeme kampanyasında başvuru adımlarını SMS ile de gerçekleştirebilirsiniz. PTT yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarasını yazmanız ve bu mesajı 3050 numarasına iletmeniz yeterlidir. Bu sayede gişelere gitmeden de kredi başvurusuna başlayabilirsiniz. Elinizi çabuk tutup hemen başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.