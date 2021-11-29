QNB Finansbank ile Denizbank Emeklilere Borç Kapatma İçin Nakit Ödemesi İmkânı. Borçlarını kapatmak amacı ile vatandaşlara borç kapatmaları için 1,59 faiz oranı ile uygulama başlatıldı. Borç aktarılması yapılabileceği gibi borç birleştimesi de yapılabilen uygulamada kişiler borçlarını tek bir yerde toplama imkanına sahip oluyor. Kredi yapılandırma olarak da adlandırılan uygulamadan faydalanmak için borç kapatma adı altında kredi veren bankalara müracaat yapılabilir. Müracaat yapılarak kredi borçları bir bankada toplayarak yapılandırma fırsatını değerlendirebilirisiniz.

Birçok bankaya borcu olan vatanndaşların çoğu borç kapatma kredisinin uygulamaya konulmasını beklerden, borç kapatma kredisi ile ilgili açıklamalar bankalardan gelmeye başladı. Borç kapatma kredisinde uygulanan faiz oranı 1,59 iken 15.000 TL ye kadar vatandaşlara kredi sunulmaktadır. 15.000 TL ye kadar olan borçların silinmesi için kredi veren bankalara müracaat ederek 36 ay vadeli, ilk ödemesi 3 ay ertelemeli olan krediyi başlatabilirsiniz. Şayet kamu veya özel bankalara ait borçlarınız mevcut ise bu borçların ödenemisi konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz. Ödemeler de gecikme var ise devlet tarafından deskelenmiş borç kapatma kredisinden faydalanabilirisiniz.

ING Bank Tarafından Sunulan Borç Transfer Kredisi

ING Bank borç yükü olan vatandaşlara ödeme konusunda kolaylık tanıyan borç transfer kredisini uygulamaya koydu. Kredi kampanyasında 3 ile 36 ay vadeli, dosya masrafı olarak verilen kredinin binde beşi olarak belirlenen krediyi başka bankalara kredi borcu olan vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kredi kampanyasında aylık faiz oranı %1,59 ile 2,59 arasında değişirken, ödeme durumuna göre değişebilmektedir. Vatandaşlar ing.com.tr adresini kullanarak hemen başvur dan, ING internet sitesi kullanılarak kredi alınabilir. Banka müşterisi olmayan kişiler kredi onaylanmasının ardından şubeye gitmeye gerek kalmadan evraklarını kurye aracılığı ile göndermeleri halinde krediyi kullanabilecek.

Borç Kapatma Kredisinin Şartları Nelerdir?

Birçok bankanın aynı doğrultuda belirmiş olduğu borç kapatma şarlarını yerine getiren vatandaşlar krediden yararlanabilecek.