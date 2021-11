Cumhurbaşkanından Gelen Duyuru İle TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme Yapılacak, Kamu Bankalarından Başvuru Yapılarak, Onay Alınacak…

Cumhurbaşkanından gelen duyuru ile vatandaşlara TC kimlik numarasına göre ödeme yapılacak. Son dakika gelen duyuru ile ilgili gelişmeler haberimizde…

Cumhurbaşkanlığından gelen duyuru sonrasında tüm kamu bankaları vatandaşların TC kimlik numarasına göre ödemelere onay vereceğini basına duyurdu. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için kamu bankaları acil ihtiyaç ile ilgili kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından ön plana çıkarılmaya çalışılan kampanyada acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara kimlik numarası ile ne kadar onay alınacağı ve devlet destekli olan krediye onay alınıp alınamadığı konusunda bilgi alabilecek. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte kamu bankaları destek kampanyalarını başlattı.

Devlet destekli kamu bankaları aracılığı ile uygulamaya sunulan destek kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak, yapılacak olan sorgulamaların ardından hemen onay alınabilecek. Kamu bankaları tarafından belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların kredisi hemen onaylandığında 10.000 TL ve üzeri tutarlarda ihtiyaç kredisi bunun yanı sıra istenildiğinde başka bankalardaki kredi borçlarını kapatabilmek için borç kapatma kredisi alabilecektir.

Kamu bankalarından gelen son dakika duyurusu bankaların resmi internet sitesinde yayınlandı. Başvuru şartları ve aşamaları hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını tamamlamış olan her vatandaş başvuru yapma hakkına sahiptir. Emekli olan veya her hangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan kişiler de bireysel olarak başvuru yapabilecek. Esnaf olan vatandaşlar ise ticari bölümünden kredi kullanma hakkına sahiptir. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar çalışmaları halinde en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmiş olması şartı bulunmaktadır. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını kamu bankalarından almaları gerekir. Her hangi bir kamu bankası üzerinden emekli maaşı alınması yeterlidir. Başvuruyu maaşı almış olduğu banka üzerinden gerçekleştirebilir.

Kamu bankaları üzerinden başlatılan kampanyaya özel bankalar da dâhil olabilecek. İşbank, Akbank ve Şekerbank üzerinden başlatılacak kampanyada 10.000 TL tutarında kredi ödemesi imkânı mevcut.