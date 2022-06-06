18 yaş üzeri olmanız yeterli! Son dakika: 65.000 TL İhtiyaç, Borç Kapatma Kredisi İçin Yeni Haber Geldi!

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 65000 TL'ye kadar yeni bir kampanya haberi geldi. 18 yaşından büyük olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği bu nakit kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası üzerinden ve Garanti Bankası üzerinden işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan kampanya sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç imkanı verilmektedir. 65000 TL ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşları en fazla 24 ay vadeli olarak kredi kullanabiliyor. 65000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ayrıca bireysel müşteri olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası,

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi için 65000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlara en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirerek başvuruda bulunabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek olan Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı düşük faiz oranlarından yararlandırılmaktadır. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 36 ay vadeli işlem yapabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden sadece kimlikleriniz ile birlikte gelir belgesiz olarak yapılabiliyor. Düzenli olarak çalışıyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen kişiler banka şubesine sadece kimlikleriyle birlikte giderek işlemlerini yapabilir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere ise kimlik haricinde başvuru formu doldurmaları da istenmektedir. Garanti Bankası, mobil uygulaması kullanan vatandaşlar da sadece ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi alabiliyor.