QNB Finansbank Hafta Başından İtibaren Başvuru Yapanların Hesaplarına 10.000 TL Atacak, Bugün Başvuru Yapılıyor

Bankaların yaptıkları kredi kampanyaları son zamanlarda çok takip ediliyor. Özellikle QNB Finansbank gibi kolay kredi veren bankalar, 10.000 TL gibi limitlerde en çok tercih edilen bankalar oluyor. Bankadan yapılan açıklamada 5 dakika içinde hesabınıza yatacak olan 10.000 TL kredi için yeni bir kampanya başladı. Uygun olan kişiler QNB Finansbank üzerinden ilk taksit ödemesinde ertelemeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Banka resmi sitesinde yaptığı duyuruda, banka kredi şartlarına uygun olmak kaydıyla 36 ay vadeli 10.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL ödeme almak isteyenler, belirlenen şartlara göre hemen sonuç alacaklar. Acil para istiyorsanız bu bankanın yaptığı kampanya tam size göre...

10.000 TL onay almak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. İşte şartlar...

Banka kredi politikaları için en önemli detay, banka kredi notu olacak. Kredi notu, daha önceki banka çalışmalarından sonra oluşan bir puan durumudur. Bu puan en az 1200 ve üzerinde olması gerekecek. Kredi sonucu uygun olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için ayrıca diğer banka kredi, kredi kartı gibi ödemelerini de güncel olarak yapması gerekecek. 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, banka sizlere hemen sonuç verecek.

Verilen bu şartlara uygun olan kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden SMS ile yapabilecekler. Bankadan 5030 SMS numarası uzun yıllardır hizmet veren bir kredi kampanya numarasıdır. Bu numaraya atacağınız mesaj ile birlikte, QNB Finansbank üzerinden hemen sonuç alabileceksiniz. QNB Finansbank 50 30 numarasına mesaj atmak ücretlidir. Eğer SMS veya Lira yoksa, 5030 numarasına mesaj atamazsınız.

QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Banka kredi başvurusu için SMS sistemi üzerinden kredi alacak. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde 5 dakikada sonuç alacağınız kredi başvurusunu yapmış olacak ve onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabileceksiniz. Banka hesabınız yoksa da onaylı kredinizi en yakın QNB şubesinden kimlikle kullanabileceksiniz. Kampanyanın güncel faiz oranlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.