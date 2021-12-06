Cumhurbaşkanı Son Dakika Olarak Duyurdu, Emeklilere 2 Bin TL ve Üzeri Zam Yapılacak! Asgari Ücret de 5500 TL Olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve asgari ücretle çalışanlara önemli bir müjde verdi. Emekli olan ve de asgari ücretle çalışanlara yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son yaptığı açıklamalarda, asgari ücretle çalışan vatandaşların bugüne kadar almadıkları zamlı maaşı alacaklarını bu durumda da maaş seviyelerinin oldukça yükseleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada net bir ücret belirtmezken, asgari ücrete yapılacak olan zammın Aralık ayındaki enflasyon oranı sonrasındaki görüşmeler ile beraber belli olacağının altını çizdi. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına dair yöneltilen sorulara ise yorum yapmaktan kaçındı. Ancak her ne kadar konu hakkında yorum yapmasa da asgari ücret için yapılacak olan zammın asgari ücretle çalışan vatandaşların ve emekli vatandaşların oldukça sevineceği bir zam olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmış olduğu bu açıklama sonrasında, merak eden herkes dikkatini maaşlara yöneltmiş durumdadır. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamların yüksek oranda geleceğini belirtse de emekli vatandaşlar ve de asgari ücretle çalışan vatandaşlar, büyük bir merak ve heyecan içerisinde toplamda ne kadar zam yapılacağını beklemektedir.

Asgari ücret konusunda yapılacak olan zam oranları birçok platformda konu edilmektedir. İnternet ve sosyal medya üzerindeki hesaplarda 5500 TL'ye kadar bir miktarda zam istemekte bulunan asgari ücretli çalışanlar, bu konudaki gelişmeleri merakla beklemektedir. Bu konuda yapılan ilk toplantıdaki en yüksek desteği alan miktar 3750 TL olmuştur. İş sahipleri ve işletmelere yöneltilen asgari ücret konusundaki soruda ise 5500 TL maaş düzeyi en az desteği alan seçeneklerden birisi olmuştur. Bu nedenle bahse konu olan 5500 TL ücretin onaylanıp onaylanamayacağı merak konusu olmaya devam edecek.

Emekli vatandaşlar için de Ocak ayında yapılacak olan zamlar belli olmaya başlamıştır. Emekli vatandaşlar maaş zamlarını, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre almaktadır. Buna yönelik olarak Aralık ayı enflasyon oranı belli olduktan sonraki süreçte emekli zamlarının da netlik kazanacağı beklenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için de bu konudaki müjdeyi açıklamıştır. Emeklilerin zam konusunun yanına yılbaşında 1100 TL promosyon alıp almayacakları merak konusudur.