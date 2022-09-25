Qnb Finansbank düşük kredi notu olan, 18 yaş üzeri kişilere 60.000 TL ödeyecek...

Qnb Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa 60.000 TL kredi kampanyası için başvurularını gerçekleştirmek için Finansbank üzerinden başvuru yapması istenmektedir.

Qnb Finansbank banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini vereceğini açıkladı.

Bu banka üzerinden 60.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda banka kredi puanı uygun olması ile birlikte ihtiyaç kredilerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedirler.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak şartlara uygun olarak Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda şubelere gitmeden yapacakları işlemlerde mobil uygulamalar ve internet bankacılığı uygulamaları sizler için destek vereceğini açıkladı.

Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde verilecek olan bu kredilere şartlara uygun olan kişiler hemen katılabiliyor.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız...

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda TC kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonuçları verilecek ve onaylanan bu krediler hesapları yatırılarak da aynı gün içinde sizlere hizmet olarak geri dönecektir. bu kredileri kullanabilmemiz için başvurularınızı gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı yüksek olması gerekiyor.