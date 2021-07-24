QNB Finansbank Bu Sabahtan İtibaren, Düşük Faiz Oranları ile İhtiyaç Kredisi Vereceğini Duyurdu

QNB Finansbank üzerinden yapılan son kampanya ile birlikte, uygun faizli kredi almak isteyenler belirli şartlara uygun olması durumunda hemen kredi kullanabileceklerdir. QNB Finansbank üzerinden uygun faizli kredilerde, SMS ile başvuru yapılacağı ve kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulanacağı söylendi. Başvuru yapmak isteyenler, cep telefonlarının SMS kısmına girerek, kredi başvurularında bulunabilecekler. Banka şartlarına uygun olan kişiler hemen onay alacakları gibi, banka müşterisi olan kişilerde banka internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden sonuç alacaklar.

Pandemi döneminde en çok tercih edilen bankaların başında gelen QNB Finansbank, uygun faizli kredi vereceğini bu sabah itibari ile duyurdu. Faiz olarak kişilerin kredi notuna göre değişkenlik gösterecek bu kredi için başvuru yapmak çok kolay. Banka kredi şartlarına uygunsanız, SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebileceksiniz. Üstelik banka 100.000 TL'ye kadar kredi verecek.

Şartlar Nedir? Nasıl Kredi Alınacak Açıklandı!

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, QNB Finansbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar hemen onay alabilecekler. Bunun için bankanın uyguladığı, kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. 100.000 TL'ye kadar onay almak isteyenlerin banka kredi notu yüksek olması şartı vardır. Banka kredi notu yüksek olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabileceklerdir. Kredi notu düşük olan kişiler, başvuru yaptıklarında olumsuz yanıt alırlar. Başvuru yapacak olan kişinin TC vatandaşı olması gerekmektedir. TC vatandaşı olan kişiler, kredilerini hemen kullanabileceklerdir. 18 ile 65 yaş arasında olan kişilerin, bu kredilere SMS ile başvuru yapacağını söyleyebiliriz. 65 yaş üzerinde olan kişiler, banka şubelerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru Yöntemleri...

Kredi başvurusu yapmak için en kolay yöntem SMS olarak doğrulandı. SMS ile başvuru yaparak, hemen 5 dakika içinde sonuç alacaksınız. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak bu kredileri kullanacaklardır. SMS ile kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atınız. Mesaj attıktan sonra bekleyiniz. Banka 5 dakika olmadan size mesaj gönderecek ve kredi sonucunuzu sizlere söyleyecektir. Bu atılan mesaj ücretli bir mesaj olduğu için hattınızda lira olması durumunda başvuru yapabileceksiniz. Ayrıca bankanın internet sitesi, ATM ve müşteri hizmetlerinden de bankaya gitmeden kredi kullanabileceksiniz.