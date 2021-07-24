Vakıfbank Faizsiz Olarak, Maaşınızın 15 Katına Kadar Kredi Verecek! Emekli Olanlara Maaşın 22 Katı Ödenecek. Faizsiz kredi almak isteyenlere yeni bir haber geldi. Faizsiz kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank'tan bu işlemleri yapmanız mümkündür. Banka hem kendi banka üzerinden hem de katılım bankası üzerinden 2 çeşit kampanya yaptığını duyurdu. Başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olması yeterli olacak.

Vakıfbank, ülkemizin kamu bankası olması sebebiyle, kredi alacak kişilerin ilk tercih edeceği bankaların başında geliyor. Vakıfbank üzerinden faizsiz destek kredisi almak isteyenler, bazı şartlara uygun olması durumunda bu kredileri alacaklardır. Ayrıca bankanın kurmuş olduğu Vakıf Katılım Bankası üzerinden de faizsiz, helal krediler verilmektedir. Katılım bankaları üzerinden yapacağınız tüm bankacılık işlemleri faizsiz olarak sizlere sunulmaktadır. Bankanın yaptığı bu kredi kampanyası ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve başvuru yapan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir. Kredi alacak kişiler ayrıca ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabileceklerdir.

Banka Kredi Şartları Nedir?

Kredi başvuru şartlarının başında kişilerin banka sicilinin temiz olması ve düzenli bir geliri olması geliyor. Banka yaptığı açıklamada bu şartlara uygun olan 18 yaşından büyük kişilere kredi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde banka hızlı onay verecek ve maaşınızın 15 katına kadar kredi kullanacaksınız. Kredi alacak kişiler, emekli olması durumunda, kredi notu düşük olsa bile bu bankalardan kredilerini kullanacaklar. Bankalarda icralık olan, borçlarını ödemeyen kişiler onay alamayacaklar.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, maaşınızın 15 ve 22 katı için size en yakın Vakıf Katılım Bankası şubelerine gitmeniz gerekiyor. Bankaya giderken kimlik, gelir belgesi götürürseniz kredi başvurusu yapabileceksiniz. İş yerinde çalışan ve SGK'lı olan kişiler, en az 12 aylık bir sigortası olması durumunda bu kredileri kullanabilirler. Kredi alacak kişier, yeni işe başladıysa, banka üzerinden kefille kredi alabileceklerdir.

Vakıfbank şubelerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise bankanın uyguladığı uygun faizlerle kredi alabileceklerdir. Vakıfbank şubeleri, emekli, çalışan ve esnaf olan vatandaşlar ile birlikte çiftçilere de kredi imkanı sunmaktadır.