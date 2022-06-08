QNB Finansbank Banka Olarak İlk Defa Böyle Bir Açıklama Yaptı: TC Vatandaşına 100.000 TL Ödeme

QNB Finansbank başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 100000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası yaptı ve düşük faiz oranları ile vatandaşları bu kredi vereceğini açıkladı.

100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi alacakları, Finansbank yapmış oldukları bu açıklama sonrasında kişilerin kredi puanına ve daha önceki banka, geçmişine göre, kredi onayı vermektedir. QNB Finansbank tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri yeni kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak sadece 50 bin TL onay veriliyor.

Para ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların daha önceki banka kredi ve kredi kartı, çalışmalarından ötürü banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmaları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceklerini söyleyebiliriz.

SMS ile Başvuru

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yaparak, 100000 TL'ye kadar onay alıp almadıklarını görebiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazarak, hızlı bir şekilde başvurunuzu 50 30 numarasına mesaj atarak öğrenebilirsiniz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden 50 30 numarasına mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları ile birlikte banka şubelerine giderek veya bu bankada hesapları olması durumunda internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabilir. En yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olan bu kredileri kullanabilmeleri için diğer bankadaki olan tüm borçlarında kapatmak istenmektedir.

Sms, kredi başvurusu haricinde size yakın olan Finansbank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunacaksanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan kredi limitinin gişe personeli yardımıyla kullanabilirsiniz. Banka şubelerine giderken sadece kimliğinizle birlikte gitmeniz, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmanıza imkan sağlamaktadır.