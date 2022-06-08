Emekliye Bayram ikramiyesi tutarı belli oldu! Hesaplarınıza geçecek rakam ve tarih açıklandı

Bir süredir emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çok farklı haberler karşımıza çıkıyordu. Hatırlarsanız iki senedir, emekli bayram ikramiyelerine herhangi bir zammın yapılmamış olması beklentinin artmasına neden olmuştu. Son dakika haberi ile birlikte bu rakamın netleştiğini de belirtmek istiyoruz.

Rakam Beklentinin Altında Kaldı!

Emekliler bayram ikramiyesinin ilk bölümünü Ramazan Bayramı’nda 1100 TL olarak hesaplarında görmüştü. Artan enflasyonla birlikte uzun süredir yapılmayan zam bir araya gelince Kurban Bayramı için bu rakamın 2300 TL olacağı ön görülmekteydi. Son yapılan açıklama ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL olacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada bir sene içerisinde emeklilerin hesabına geçen bayram ikramiyesinin 2200 TL olduğu ve bunun ilk taksitinin Ramazan Bayramı’nda ödendiğinin ikinci taksiti olan 1100 TL’nin ise Kurban Bayramı arifesinde hesaplarda olacağı belirtildi.

Artan Enflasyon İle İkramiyeler Eridi

Haklı olarak emekliler artan enflasyon rakamları karşısında ikramiyelerinin ciddi anlamda bir düşüş gösterdiğinden şikayetçiydi. Bu rakamın Kurban Bayramı ile birlikte yükseleceğine dair düşünceler de ağır basıyordu.

Aynı şekilde basında yer alan haberler söz konusu olduğunda, emeklilerin bu konuda beklentileri de kuvvetlendi. Emeklilerimiz bu ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olarak alacaklar. Peki ama beklentiler başka bahara mı kaldı?

Ufukta Zam Yok

Emeklilerin alacakları bayram ikramiyelerine şu an için zam yapılma ihtimalinin olmadığını görüyoruz. En azından bu senenin iki bayramı da geçtikten sonra 2023 yılının Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yeniden zam beklentisinin ön plana çıkması mümkün olabilir. Şimdilikse bu şekilde bir zammın olmayacağını söylemek yanlış değildir.

İkramiyeler Ne Zaman Hesaba Yatar

Bu konuda henüz net bir açıklama yapmak pek mümkün görünmüyor. En azından önceki ikramiye yatma zamanlarından bir çıkarım yapmamız gerekirse, Temmuz ayının ilk haftası sonlanmadan ikramiyelerin hesaba geçeceğini söyleyebiliriz.

Çünkü daha önceki tüm ikramiyeler bayram başlamadan önce hesaplara yatırılmıştı. Bu sene ramazan bayramı içinde de ikramiyelerin, bayramdan iki gün önce hesaplara yatmaya başladığını gördük. Aynı durum bu seneyi d e kapsayacak gibi görünüyor.

Kurban Bayramı Tarihleri

Kurban bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma’ya denk gelmekte. 1. Günü 9 Temmuz Cumartesi – 2. Günü 10 Temmuz Pazar – 3. Günü 11 Temmuz Pazartesi ve son günü 12 Temmuz Salı bu zaman aralığından önce hesaplara kurban bayramı ikramiyelerinin yatırılmasının mümkün olacağını belirtmeden geçmemek gerekiyor.

Bu sebeple Ramazan Bayramına kıyas gidecek olursak 6 Temmuz Çarşamba yada 7 Temmuz Perşembe tarihleri arasında kurban bayramı ikramiyelerini hesaplarımızda görmeye başlayabiliriz.

Emekliler İçin Diğer Fırsatlar

Emekli maaşını taşıyan emekliler için fırsatlarda devam ediyor. Doğru bankaya maaş taşınması yapılırsa Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte bir o kadar da promosyon ödemesi elde edilebilir. Özel bankalar bu konuda ciddi bir rekabet içerisinde…

Şu aralar 3500 TL ödeme yaparak en fazla ikramiyeyi veren banka olarak Ak Bank ilk sırada yer alıyor. İş Bankası ise 2.500 TL’lik ödeme yaparak ikinci sırada. Her bankanın kendine has farklı kampanya ve seçenekleri ön plana çıkardığını da belirtmeden geçmemek gerekiyor.

Çoğunlukla Akbank maaştan iki gün önce para çekme imkanı sunarken, diğer tüm özel bankaların bankacılık ürünlerinin kullanımından ücret almadığını görebiliyoruz. Bunun dışında Garanti BBVA ve Fiba Banka’da maaşını taşıyan emekliler için önemli güncellemeler yapmaya devam ediyor. Aralıklarla bankaların kampanyalarını takip etmekte fayda var. Çünkü bankalar ödemeler söz konusu olduğunda bazı yeni duyurular yapabiliyor.