Cumhurbaşkanı duyurdu ve emekliye ödemeler Bugün başladı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak verilecek olan 30.000 TL krediler 50.000 TL olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında özellikle emekli olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmeleri için kamu bankalarında maaş alan ve maaşını başka bankaya taşımayan kişilere 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemeleri daha önce Kredi alasalar bile devlet destekli olarak ödenecektir.

Acil paraya ihtiyacı olan ve ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanırken emekli maaşını ilk defa bu bankaya taşıyan vatandaşlara daha yüksek limitlerde de krediler kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yaptıysanız başvurularınızı banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirerek de alabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını attığı ve sadece kamu bankaları tarafından ödenecek olan bu Kredi ödemeleri 50.000 TL'ye kadar verilecek verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesini ertelemeli olarak yaparak da rahat bir nefes alabileceksiniz.

Nakit kullanmak isteyen kişiler için başlatılan bu kampanya haricinde bankalardaki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara da borç kapatma kredileri ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran tüm vatandaşlara emekli maaşları hesapları üzerinden ne kadar kredi onayı aldıkları gösterilmektedir. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaptıktan sonra da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda devlet destekli olarak alabilecekleri diğer Kredi kampanyalarına da göz atabilirsiniz.