QNB Finansbank banka hesabı olanlara ödeme haberi, Banka duyurdu: 4 gün içinde IBAN numaranızı kontrol edin!

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların en uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapılacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere dört gün içinde başvuru yapmanız durumunda hesap numaralarınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde düşük faizlerle kredi ödemesi verecektir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar, kredi politikalarına uygun olması durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri, istedikleri zaman mobil uygulamalar üzerinden de yatırılmaktadır.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

10.000 TL

20.000 TL

30.000 TL

40.000 TL

50.000 TL

Kredi başvurusu yapacak olan tüm vatandaşlar TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğreneceklerdir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve bu kredilere hemen hesaplarınızı yaptırabileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlerde, Finansbank'ın yapmış olduğu tüm kampanyalara katılabilir. 50000 TL kredi kullanırsanız, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.