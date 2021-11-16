QNB Finansbank Açıklama Yaptı, Kredi Alacaklara Son Dakika Kolay Yoldan Kredi Verecek

En Kolay Yoldan QNB Finansbank Kredi Onayı Nasıl Alınır? QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak için ve onay almak için hangi müşteri grubunda olmak gerekiyor? Kredi başvurusu onaylananlar kredileri nasıl kullanabilirler? Sizlere bu yazımızda QNB Finansbank üzerinden alacağınız krediler hakkında bilgiler vereceğiz.

QNB Finansbank ülkemizde uzun yıllardır bankacılık sektöründe işlem yapan ve sürekli olarak banka kampanyalarını güncel tutan bir bankadır. Kredi ve kullandırdığı kredi kartları ile birlikte müşterilerin beğenisini kazanan bu bankadan kredi ve kart başvurusu yapmakta çok kolaydır. Ülkemizde para sıkıntısı olan vatandaşların destek olarak gördükleri bankalardan işlem yapabilmeniz için o bankanın politikasına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Kredi notunuzun belirli bir seviyede olması ve banka ödemelerinizin düzenli olmasına bakılmaktadır. Kredi notu sıfır olan kişiler ise evrakları ve bir kefil alarak bankaya gidip kredi başvurusunda bulunması gerekiyor.

QNB Finansbank’tan En Kolay Onay Nasıl Alınıyor?

Bu bankadan onay almak istiyorsanız öncelikle kredi başvurusu yapacağınız yöntemin SMS yöntemi olması gerekmektedir. Şu an bile başvuru yapacağınız bu sistemle bankadan ne kadar kredi kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken telefondan bir mesaj atmaktır. Mesaj kısmına sadece TC kimlik numaranızı yazarsanız ve 5030’a bu mesajı gönderirseniz banka sizi hemen değerlendirmeye alacaktır. 7 gün 24 saat değerlendirme yapılır. Eğer banka onayı alırsanız hemen kredinizi bankadan veya internet üzerinden kullanabilirsiniz. Eğer kredi başvurusu yapacaksanız ve onay alacaksanız bu sistem ile hemen onay alabilirsiniz.

Kredi onayı almak için ayrıca en az 2 kredi kartı olmanız gerekiyor. 1200 ve üzerinde kredi notu olanlar daha kolay kredi alabilirler. Kredi başvurusu 50.000 TL’ye kadar yapıldığı için yüksek kredi notunuzun olması ile daha yüksek limitle kredi alabilirsiniz.

Finansbank Müşteri Hizmetleri İle Kredi Alınır mı?

Bu sistemi kullanıp kredi başvurusu yapabilir ve banka müşterisiyseniz müşteri hizmetlerinden onaylanan kredinizi kullanabilirsiniz. 0 850 222 0 900 numarasını aradıktan sonra kredi başvurusu, kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bu kredilerde onay alabilmeniz durumunda QNB Finansbank hesabına aktarabilirsiniz. Ayrıca sormak istediklerinizi ve güncel faiz oranlarını da bu numaradan öğrenmeniz mümkün.