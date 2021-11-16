Akbank 4425 numarasına mesaj atan kendi müşterilerine şartsız 50.000 TL onay veriyor

Akbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 4425 numarasına mesaj atarak 50.000 TL kredi onayı alabilecek. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Akbank üzerinden 50.000 TL kredi kullanmak isteyen ve bu bankada hesabı olan kişiler ister SMS atarak isterse de bankanın internet bankacılığını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilecek. Akbank son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Akbank yapmış olduğu bu son kampanyada 36 ay vadeli 50.000 TL İhtiyaç ve bireysel kredisi kullandıracak. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan müşteriler bireysel ihtiyaç kredisi başvurularını bankanın belirttiği yöntemlerde yaparlarsa düşük faiz oranları ve masrafsız olarak Kredi alabilecekler.

Akbank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank müşterilerine kolay bir şekilde kredi başvurusu yapma imkanı tanıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Akbank müşterisi olması durumunda cep telefonunun mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi t.c. kimlik numaralarını yazarak 4425 numarasını gönderebilir. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek onaylanan tutar ne kadar olduğu sizlere mesaj da gösterilecektir.

Akbank SMS ile kredi başvurusu haricinde Kendi resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan kişilere de kredi imkanı sunuyor. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde sonuç gelecek onaylanan Kredi en yakın Akbank şubesinden sadece kimlikle gelir belgesiz olarak kullanılabilecek.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istemeyen kişiler Bu bankada hesabı varsa Akbank direkt uygulamasını kullanarak banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabilecek. Akbank direkt uygulaması üzerinden 50.000 TL 36 ay vadeli düşük faiz oranları ile ve masrafsız krediyi 7gün 24saat kullanabileceksiniz.