QNB Finansbank 5000 TL Hızlı Kredi Kampanyası Başlattı

QNB Finansbank son dakika olarak yaptığı yeni kampanyasında kredi alacak kişilere, 5000 TL'ye kadar anında nakit imkanı sağlayacak. İhtiyaç kredisi alacak olan kişilere banka yeni bir kampanya yaparak kolay onay vereceğini duyurdu. Banka internet sitesindeki faiz oranları ile verilecek olan bu kampanyada emekli, çalışan ve devlet memuru olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvuru yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi alacak olan kişilere, banka üzerinden verilen yeni destek kampanyasında 5000 TL'ye kadar onay sunulacak. 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere de banka yine aynı şartlarda kredi verecek.

Bankadan kredi kullanmak için;

18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Kredi kullanacak olan kişi TC vatandaşı olması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişinin en az 1200 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor 5000 TL kredi başvurusu yaparak hemen onay almak ve bankaya gitmeden hesaba atmak için bu bankada hesabınız olması gerekli Kredi kullanacak olan kişi kara listede de olmaması gerekiyor.

Belirtilen bu şartlara uygunsanız hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için SMS atılıyor. TC kimlik numaranızı mesaj kısmına yazınız ve bu mesajı 5030 numarasına gönderiniz. Bu şekilde bankadan kredi başvurusu yapmış olacaksınız. QNB Finansbank 5000 TL'ye kadar onay verirse, bu onaylı krediyi en yakın QNB şubesinden kullanabilirsiniz.

Başvuru için ayrıca qnbfinansbank.com.tr adresine giderek buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz doldurursanız hemen onay mesajı gelir ve bu onaylı mesaj ile en yakın banka şubesinden kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası ve ATM'si üzerinden, banka şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka kredi başvurusu yaptığınız dakikadan sonra TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapacak ve bu sorgulamaya göre kredi onayı verecek...