SGK yatıyorsa, Emekli maaşı alıyorsanız, 25.000 TL bankamatik hesabına yatacak

25 bin TL'ye kadar nakit destek kampanyasına katılmak isteyen kişilere yeni bir haber geldi. SGK destekli olarak verilecek bu krediyi kamu bankaları ve özel bankalar karşılayacak. 25 bin TL'ye kadar SGKsi olan ve emekli olan müşterilere kimlikleri ile birlikte bankamatik hesaplarına ödemeler yatacak. Bankamatik hesabı üzerinden yapılacak olan bu ödemelerde 25 bin TL'ye kadar nakit destek kampanyasına katılacak olan müşterilere belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi onayı sunulacak. Almış olduğunuz 25000 TL İhtiyaç kredisinde istediğimiz ihtiyacınız için bu parayı kullanabilecek ve ödemelerini ve 36 ay vadeye kadar bölebileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kampanya başlattıktan sonra bazı özel bankalarda bu kredi kampanyası ile müşterilere destek vereceğini duyurdu. 25000 TL ye kadar bankamatik hesabınıza para yüklemek istiyorsanız bankaların internet bankacılığı şifresini alarak buradan mobil uygulamaya girerek hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank 25000 TL ödeme yapıyor

Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank 25 bin TL'ye kadar kredi ödemesi bankanın mobil uygulaması üzerinden yapıyor. Bu bankalarda hesabı olan müşteriler emekli ve sigortalı olarak çalışan olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini alarak istedikleri zaman gece gündüz başvuru yapabilecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizleri değerlendirmeye alacaklar ve değerlendirme sonucu bilgilendirilerek banka hesabınıza yatırılacaktır. Krediyi kendi banka hesabınızı yatırdıktan sonra isterseniz banka şubelerinden isterseniz de bankaların ATM'si üzerinden bankamatik kartınız ile çekebileceksiniz.

Denizbank İş Bankası ve Akbank yeni kampanya başlattı

Denizbank İş Bankası ve Akbank üzerinden diye ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka kredi notu düşük olsa bile 25 bin TL'ye kadar SGK destekli kredi verecek. Bankalarda hesabı olan kişiler hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi alabilir internet bankacılığı şifresi olan müşteriler de mobil uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunu masrafsız olarak yapabilir. İnternet üzerinden verilen kredilerde bankalar masrafsız kredi seçenekleri ile müşterilerine Kredi imkanı sunmaktadır. Denizbank İş Bankası ve Akbank haricinde diğer özel bankaların mobil uygulamalarından daha 25 bin TL'ye kadar kredi notu uygun olması durumunda kredi onayı alabileceksiniz.