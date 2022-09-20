QNB Finansbank 22 Yaş Üzerinde Olan Kişilere 22 Bin TL Ödeme Verecek

QNB Finansbank üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 22 yaş üzerinde olan kişilere 22000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yaparak, bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, Finansbank hesabı olan kişiler, hızlı birşekilde hesaplarına ödemeleri yatırabilmek için oturdukları yerden başvuru yapabiliyor.

QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusu yapma imkanı sizlere sunuluyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredileri, hesapları yatırmanıza olanak sağlamaktadır.

50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte mesajlarına gösterirse, banka bu kişilere gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak. 22 yaş üzerinde olan kişilerin 22000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde ise net gelir belgesiz ve masrafsız işlemler yapılabildiği gibi, ayrıca düşük faiz oranlarıyla birlikte de kredi kullandırım aşamalarına geçilmektedir. QNB Finansbank üzerinden ayrıca banka şubelerine giderek tek İngiliz'le birlikte gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisine giderek düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.