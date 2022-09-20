Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara yeni Kredi kampanyası başladı! Son karar ile 100.000 TL Ödeme olacak

Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz yeni bir kredi paketi hazırlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verir, kredi alacak olan kişilere de hızlı bir şekilde Akbank Direkt uygulamasından işlem yapacak. Akbank Direkt uygulamasını kullanacak olan tüm emekleri için 100 bin TL'ye kadar kredi başvuruları yapmaları durumunda ve onay almaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılacaktır.

Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız ve 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeniz için 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanmanız istenmektedir. Akbank, emekli maaşını bu bankaya taşıyan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredisi değil, diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız için borç transferi kredisi imkanı da sunmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir.

Akbank Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atmak istiyorsa, banka kredi puanı uygun olması durumunda banka SMS ile yapılan başvurular da değerlendirilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanıza imkan sağlanacaktır. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasında yazarak, 44, yine 5 numarasına mesaj göndermeniz durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerle birlikte aynı gün içinde hizmet ödemeniz alabilecek ve kredi hesaplarınızı yatıra bileceksin.