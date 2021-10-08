PTT’den Ucuz Gıda Adımı Geldi! İnternet Satışına Kooperatif Ürünleri Eklendi

Artan gıda fiyatlarına yönelik piyasalarda market fiyatlarının dengeyi bulması için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gelişme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla PTT üzerinden gerçekleşti ve PTT ucuz gıda hareketini başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ucuz gıda hareketi için Tarım Kredi Kooperatifleri market sayılarının artırılacağı yönündeki açıklamasını yapmasıyla beraber PTT de bu harekete katıldı ve çeşitli adımlar gerçekleştirdi. PttAVM.com Türkiye’nin en çok ziyaret edilen çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri olarak satışa sunmakta olduğu kooperatif ürünlerinde çeşitliliğe giderek vatandaşlara uygun, ucuz ve kaliteli gıda ulaştırmaya başlayacak.

PttAVM.com alışveriş sitesinin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, birçok kuruluş yetkilisi ile görüşerek çeşitli adımlar attı. Aralarında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin ürünlerinin de dahil olduğu çeşitli kuruluşlardan gıda ürünlerini online gıda satışı için kullanacaklarını ve bu ürünleri daha da çeşitlendireceklerini bildirdi.

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PttAVM.com, vatandaşa sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi ve satıştaki kooperatif gıda ürünlerini daha da çeşitlendireceğini açıkladı. Genel Müdür Çevikoğlu, aralarında "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO); Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ürünlerinin uygun fiyatlarda vatandaşa ulaştırıyoruz. Yeni dönemlerde ise vatandaşlarımıza daha fazla gıda ürünü ulaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

PTT’den gelen bu adım sayesinde market fiyatlarının daha da dengeye gireceği bu durumda da gıda sektöründeki pahalılığın azalması kadar vatandaşın rahatlaması bekleniyor.

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Gıda piyasası ve zincir marketlerdeki fahiş ve dengesiz fiyat uygulamaları son dönemde sıkı denetimlere tabi tutulmaktadır. Denetimlerin sıklaşmasını desteklediklerini kamuoyuna açıklayan PttAVM Genel Müdürü Çevikoğlu, "Bizler de kendi içimizdeki satıcıların belirlediği ve sattığı ürünler için yoğun bir denetim süreci gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullanarak adil fiyat uygulaması yapılacağını ve araştırmaların devam edeceğini belirtti.

Kooperatif ürünlerinin de vatandaşlar tarafından ayrıca fazlaca ilgi gördüğünü ifade eden Çevikoğlu, "Birçok ürün grubunda ücretsiz kargo ile de alışveriş sürecinde destek oluyoruz" ifadelerini belirtti.